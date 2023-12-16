«Рынок ожидает шок»: что будет с ценами на квартиры в начале 2024 года

Posted 16 декабря 2023, 13:52
Published 16 декабря 2023, 13:52
Modified 16 декабря 2023, 13:54
Updated 16 декабря 2023, 13:54
Для борьбы с инфляцией Центробанк вновь повысил ключевую ставку до 16 процентов.
В последний раз ключевая ставка была скорректирована в октябре — тогда она выросла с 13 до 15 процентов. Вместе с этим подорожали ипотечные кредиты. Сейчас люди все реже берут ипотеку на покупку вторичного жилья под 16-17% годовых, а те, кто собирается приобрести новую квартиру, спешат получить согласие банков под более низкий процент. Известно также о повышении первоначального взноса по льготным ипотечным программам до 30%. Те, у кого есть шансы успеть до таких изменений, стремятся воспользоваться ими.
Какие изменения могут произойти на рынке недвижимости и как это отразится на цене за квадратный метр, рассказали эксперты.
Михаил Хорьков, аналитик, рассказал изданию Aif.ру, что решение регулятора не вызвало удивления. По его словам, новое повышение ключевой ставки не окажет такого сильного влияния на спрос на рынке, как это произошло осенью.
Согласно мнению эксперта, значительных перемен ожидать уже не приходится: все самое значимое уже случилось. Теперь ставка по ипотеке может вырасти на один или два процента, но это уже не так важно. Рынок уже готовится к «заморозке», количество покупателей будет снижаться, а ипотека на вторичном рынке станет доступной только в минимальных объемах.
Эксперт добавляет, что теперь все ждут наступления весны 2024 года, возможности первых признаков «оттепели» и смягчения денежно-кредитной политики. Все заинтересованные стороны ищут ориентиры, чтобы лучше планировать свою работу на будущее.
«Важно следить не только за ценами, но и за поведением продавцов. Если продавцы начнут активно выходить на рынок, это может привести к корректировке цен. Но пока в большинстве городов России нет избытка предложений как на рынке вторичной недвижимости, так и в новостройках. Поэтому можно сказать, что ближайшие месяцы будут периодом спада активности на рынке недвижимости, подобным спячке в зимние месяцы», — считает Михаил Хорьков
По мнению финансиста Павла Самиева, повышение ключевой ставки ЦБ РФ может привести к нескольким возможным развитиям событий. Теоретически, из-за роста стоимости кредитов и снижения спроса на жилье, особенно на новые постройки, спрос на квартиры должен сократиться. В результате, цена за квадратный метр также может снизиться. Однако, здесь нужно учесть некоторые детали.
Согласно словам экономиста, застройщики могут придерживать объекты или продавать их по более высокой цене. Продолжительность такого положения дел зависит от финансовых возможностей строительных компаний.
«Мы уже видели подобные ситуации в прошлом году, когда было мало сделок, но застройщики не снижали цены. Возможно, в первом квартале 2024 года мы увидим резкое падение числа сделок, но цены останутся на том же уровне. Если ситуация не изменится, то строительным компаниями придется опускать стоимость жилья. Здесь все зависит от их потребности в деньгах, например, для выплаты кредитов. Однако, если спрос возрастет — например, если снизится ключевая ставка — то говорить о снижении цены уже не придется», — уточнил эксперт.
По словам Сергея Смирнова, представителя организации Vysotsky Estate, на рынке вторичного жилья в России происходит не только уменьшение спроса, но и резкое снижение цен в рекламных объявлениях. Он рассказал ТАСС, что большая часть квартир оказалась с зелеными стрелками, которые указывают на снижение цен. По его словам, вследствие таких изменений ожидается серьезный шок на рынке вторичной недвижимости в первом квартале, так как каждый год спрос на нее снижается в январе и феврале.
Согласно мнению Олега Репченко, руководителя Аналитического центра IRN.RU, не стоит ждать пересмотра цен в начале следующего года. По его словам, частным продавцам обычно требуется некоторое время, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Портал ЕРЗ со ссылкой на слова эксперта пишет, что будущие изменения цен на первичном рынке будут зависеть от корректировок льготных ипотечных программ.
«Государство активно субсидирует ипотеку, поэтому застройщики не будут менять цены, хотя возможно, они будут предлагать больше скидок и новые маркетинговые программы, чтобы поддержать спрос на недвижимость», — говорится в публикации.