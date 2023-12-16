«Рынок ожидает шок»: что будет с ценами на квартиры в начале 2024 года

В последний раз ключевая ставка была скорректирована в октябре — тогда она выросла с 13 до 15 процентов. Вместе с этим подорожали ипотечные кредиты. Сейчас люди все реже берут ипотеку на покупку вторичного жилья под 16-17% годовых, а те, кто собирается приобрести новую квартиру, спешат получить согласие банков под более низкий процент. Известно также о повышении первоначального взноса по льготным ипотечным программам до 30%. Те, у кого есть шансы успеть до таких изменений, стремятся воспользоваться ими.