Что будет с ипотекой после роста ключевой ставки до 16%

Posted 15 декабря 2023, 13:46
Published 15 декабря 2023, 13:46
Modified 15 декабря 2023, 14:31
Updated 15 декабря 2023, 14:31
На последнем в этом году заседании совета директоров Центрального банка было принято решение повысить ключевую процентную ставку с 15 до 16% годовых. Это уже пятое подряд увеличение в настоящем цикле ужесточения политики.
Дело в том, что остается высоким инфляционное давление. По итогам текущего года ожидается, что годовая инфляция будет находиться около верхней границы прогнозируемого диапазона 7-7,5%.
В июле 2023 года Центральный банк начал проводить ужесточение денежно-кредитной политики. В течение менее чем пяти месяцев ключевая процентная ставка выросла с 7,5 до 16% годовых.
Безусловно, повышение ключевой ставки сегодня оказывает влияние на условия предоставления кредитов. Основная цель такого решения регулятора — сдерживание роста розничных кредитов. Аналитик компании Банки.ру Инна Солдатенкова утверждает, что банки не будут так быстро реагировать на новую ставку, как ранее. Есть несколько причин для такой задержки.
Во-первых, многие банки заранее скорректировали свои тарифы в ожидании решения Центробанка. Во-вторых, процентные ставки для заемщиков уже достигли довольно высоких уровней и после повышения ключевой ставки могут приблизиться к 26-27% годовых. Поэтому маловероятно, что банки будут снова менять ставки в первой половине 2024 года. Вместо этого они могут повышать комиссионные за другие услуги (особенно за страхование), чтобы сохранить свою прибыльность.
Эксперт уточнила, что в то же время, повышение ключевой ставки однозначно затруднит доступность кредитов для потенциальных заемщиков. По словам эксперта, уровень выдачи кредитов уже снижается из-за ограничений, установленных регулятором.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко рассказал РБК, что процентные ставки по кредитам на покупку товаров и ипотеке в рамках рыночных программ уже достигли высоких значений. Кроме того, банки стали более требовательными к заемщикам и ухудшили условия кредитования.
Скорее всего, в сегменте розничной ипотеки дальнейший рост процентных ставок будет незначительным, так как в ближайшем будущем предполагается замедление увеличения объема кредитов. В этих условиях особое внимание заемщиков будет уделено льготной ипотеке. Банки могут сохранить ставки на этом уровне, однако условия предоставления кредитов станут более строгими.
Аналитик Финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман рассказал «Известиям», что для ипотечного рынка высокие процентные ставки являются очень неблагоприятными. Он предсказывает, что темпы выдачи ипотечных кредитов сократятся. Повышение спроса перед увеличением ставок оказало значительное влияние на это. Согласно последним данным, в конце сентября в среднем люди брали ипотеку по ставке 14,49% для вторички и 14,29% для первичного жилья.
Однако уже к 1 декабря эти цифры повысились до 16,16% и 16,18%. Есть предположения, что в начале следующего года ставка вырастет еще и сделает ипотеку менее доступной. Это приведет к негативным последствиям, включая увеличение первого взноса и более строгие требования к заемщикам. Однако эти процессы могут ослабеть во второй половине 2024 года при снижении инфляции и ключевой ставки.
Глава Центробанка Эльвира Нибиуллина, объясняя причины повышения ставки, заявила, что высокими темпами продолжается рост кредитования населения, особенно ипотека. А массовые льготные программы серьезно ослабляют трансмиссию решений ЦБ.
«Доля льготной ипотеки продолжает увеличиваться, в ноябре на нее пришлось 80% об общего объема. В следующем году к ужесточению денежно-кредитных условий приведет и ряд других факторов», — уточнила глава ЦБ.
Он добавила, что это может снизить аппетит банков к риску. По ее словам, выдачи жилищных кредитов на рыночных условиях сейчас замедлились.
По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, мы можем быть достаточно близки к максимальной ставке — пиковому значению. Если текущий темп роста цен покажет устойчивое замедление, то с весны-лета следующего года Банк России может начать обсуждение снижения процентной ставки.