Что будет с ипотекой после роста ключевой ставки до 16%

Однако уже к 1 декабря эти цифры повысились до 16,16% и 16,18%. Есть предположения, что в начале следующего года ставка вырастет еще и сделает ипотеку менее доступной. Это приведет к негативным последствиям, включая увеличение первого взноса и более строгие требования к заемщикам. Однако эти процессы могут ослабеть во второй половине 2024 года при снижении инфляции и ключевой ставки.