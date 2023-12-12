«Люди не смогут купить жилье»: что произойдет после отмены льготной ипотеки

Posted 12 декабря 2023, 17:48
Published 12 декабря 2023, 17:48
Modified 12 декабря 2023, 17:50
Updated 12 декабря 2023, 17:50
В текущем году, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина неоднократно говорила, что на рынке жилья существуют признаки избыточной активности и неправильного баланса. Эти данные заставляют российских регуляторов предпринимать меры для стабилизации ситуации.
Министерство финансов России разработало проект постановления с изменениями в условиях предоставления льготной ипотеки, которые направлены на более адресную поддержку и уменьшение рисков перегрева на рынке ипотечного кредитования.
В частности, министерство предложило изменить правила получения льготной ипотеки для новостроек, учитывая быстрый рост кредитования и повышение цен на квартиры. Если предложенные изменения будут приняты, то, по мнению экспертов, это может привести к снижению спроса на первичном рынке жилья.
Одно из предложений заключается в увеличении первоначального взноса по программе льготной ипотеки с 20% до 30%. Это означает, что покупателю необходимо будет заплатить больше денег при покупке квартиры.
Также рассматривается сокращение максимального размера кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей с 12 миллионов до 6 миллионов рублей. Это ограничит возможности людей в этих регионах получить крупную ипотеку для покупки жилья.
Кроме того, планируется ввести ограничения на получение сразу нескольких льготных кредитов. Это значит, что люди не смогут одновременно использовать несколько программ льготной ипотеки для покупки разной недвижимости.
Предложенные изменения призваны усилить контроль над кредитованием и предотвратить возможные проблемы, связанные с быстрым ростом ипотечного рынка и цен на жилье. Однако они также могут существенно затруднить доступ к льготной ипотеке и ограничить выбор жилья для потенциальных покупателей. Возможным результатом принятия этих изменений будет снижение спроса на новые квартиры и возможный спад на первичном рынке жилья.
Finam со ссылкой на начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина пишет, что несмотря на то, что действие льготных программ по ипотеке должно завершиться 1 июня следующего года, прогнозируется, что регулятор продлит программы по «семейной ипотеке» с учетом значимости демографического фактора для страны и стремления российских семей расширить свою жилплощадь.
«Сегодня на „семейную ипотеку“ приходится половина льготных сделок на рынке, а в общем объеме выдач ипотеки по ней проходит почти каждая третья сделка. В ходе „привыкания“ рынка к работе без основной госпрограммы значение „семейной ипотеки“ будет только возрастать», — отметил Сергей Бабин.
По мнению Полины Щукиной, аналитика из «Финама», льготные программы будут сохранены и в следующем году. Она считает, что такие программы делают жилье доступнее для населения. Однако эксперт предупреждает о возможности введения новых ограничений при нестабильной ситуации на рынке недвижимости.
Генеральный директор компании «Отделстрой» Марк Окунь рассказал Business FM, что ипотека с льготными условиями действительно пользуется спросом. Ее привлекательность заключается в том, что процентная ставка значительно ниже рыночной и доступна большинству людей. Если отменить данную программу и установить рыночные ставки, которые на данный момент достигают 15% или даже выше, значительное количество людей столкнется с трудностями при покупке жилья.
«За сегодняшний день большинство покупателей, около 95%, приобретают жилье по ипотеке. Отказ от льготной ипотеки приведет к тому, что многие из них не будут способны приобрести жилье на рынке. Это повлечет за собой серьезный спад в экономике, так как сектор, связанный со строительством, имеет огромное количество связанных индустрий-партнеров. В результате этого массово потеряются рабочие места и произойдет другая цепь последствий», — считает эксперт.
Другой эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал «Газета.ру», что вторичный рынок жилья всегда активен, независимо от процентных ставок и первоначальных взносов. Если человек хочет купить новую двушку, то ему нужно будет продать свою однушку, взять кредит или попросить родственников о помощи и доплатить.
«Ипотечные условия, конечно, важны, но не являются единственной причиной для совершения покупки. Люди решают свои жилищные вопросы различными способами, и это часто не связано с льготной ипотекой», — считает эксперт.
Он считает, что даже если льготная ипотека исчезнет, люди все равно будут приобретать квартиры, только уже на вторичном рынке, у других владельцев. А те, кто не сможет себе это позволить, начнут арендовать или оставаться жить с родителями.