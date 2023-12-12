«Люди не смогут купить жилье»: что произойдет после отмены льготной ипотеки

Генеральный директор компании «Отделстрой» Марк Окунь рассказал Business FM, что ипотека с льготными условиями действительно пользуется спросом. Ее привлекательность заключается в том, что процентная ставка значительно ниже рыночной и доступна большинству людей. Если отменить данную программу и установить рыночные ставки, которые на данный момент достигают 15% или даже выше, значительное количество людей столкнется с трудностями при покупке жилья.



«За сегодняшний день большинство покупателей, около 95%, приобретают жилье по ипотеке. Отказ от льготной ипотеки приведет к тому, что многие из них не будут способны приобрести жилье на рынке. Это повлечет за собой серьезный спад в экономике, так как сектор, связанный со строительством, имеет огромное количество связанных индустрий-партнеров. В результате этого массово потеряются рабочие места и произойдет другая цепь последствий», — считает эксперт.