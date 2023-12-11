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Posted 11 декабря 2023, 15:46

Published 11 декабря 2023, 15:46

Modified 11 декабря 2023, 15:53

Updated 11 декабря 2023, 15:53

Рынок ипотеки в 2024 году может рухнуть более чем на 20%

Рынок ипотеки в 2024 году может рухнуть более чем на 20%

11 декабря 2023, 15:46
Фото: Midjourney.
Специалисты прогнозируют, что рынку ипотеки предстоит снижение более чем на 20% к 2024 году.

Аналитики из Frank RG полагают, что выдача кредитных средств снизится с 8 трлн рублей до 6,2 трлн рублей.

По данным исследования, в 2023 году рынок ипотеки достигнет рекордных результатов — 7,9 трлн рублей, рост составит 65% по сравнению с 2022 годом. Однако уже в следующем году рынок ожидает спад на 22%, до 6,2 трлн рублей, согласно прогнозам аналитиков.

В будущем году на рынок ипотеки может повлиять новая волна изменений. Так, летом 2024 года завершится программа льготной ипотеки. Кроме того, Центральный Банк может получить более эффективный инструмент — ограничения для банков на количество выданных ипотек. Таким образом, он будет иметь возможность регулировать долю ипотечных кредитов в общем портфеле.

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