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Posted 9 декабря 2023, 07:13

Published 9 декабря 2023, 07:13

Modified 9 декабря 2023, 07:20

Updated 9 декабря 2023, 07:20

Банкам хотят ограничить возможность повышать ставку по ипотеке

Банкам хотят ограничить возможность повышать ставку по ипотеке

9 декабря 2023, 07:13
Фото: 1MI.
В России в следующем году вступит в силу новый закон, который запретит банкам существенно увеличивать процентную ставку по ипотеке, если заемщик откажется от страховки, пишет BFM

Эти изменения будут применяться только к договорам, которые будут заключены после 1 июля 2024 года. По данным издания, банки не смогут значительно увеличить ставку, но они все же смогут ее повысить.

«Для тех, кто уже выплачивает ипотечные кредиты или собирается их взять в ближайшие полгода, этот закон не изменит ничего. Их положение не изменится», — сказано в сообщении.

Отмечается, что банкам будет запрещено значительно увеличивать ставку, но они останутся в праве повысить ее до уровня, который был на момент заключения договора при аналогичных условиях без страхования.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Ипотека#Банки
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