Банкам хотят ограничить возможность повышать ставку по ипотеке

Posted 9 декабря 2023, 07:13
Published 9 декабря 2023, 07:13
Modified 9 декабря 2023, 07:20
Updated 9 декабря 2023, 07:20
Эти изменения будут применяться только к договорам, которые будут заключены после 1 июля 2024 года. По данным издания, банки не смогут значительно увеличить ставку, но они все же смогут ее повысить.
«Для тех, кто уже выплачивает ипотечные кредиты или собирается их взять в ближайшие полгода, этот закон не изменит ничего. Их положение не изменится», — сказано в сообщении.
Отмечается, что банкам будет запрещено значительно увеличивать ставку, но они останутся в праве повысить ее до уровня, который был на момент заключения договора при аналогичных условиях без страхования.