В ЦБ спрогнозировали увеличение спроса на ипотеку

Posted 6 декабря 2023, 22:37
Published 6 декабря 2023, 22:37
Modified 6 декабря 2023, 22:40
Updated 6 декабря 2023, 22:40
«Объемы льготных выдач остаются гораздо выше средних уровней первой половины года, в том числе из-за перетока спроса со вторичного рынка на первичный. Повышенный рост ипотеки в ближайшее время может продолжиться, так как даже с учетом некоторого снижения объемы ипотечных сделок и заявок держатся на высоком уровне относительно средних значений последних 2−3 лет», — заявили в Центробанке.
Эксперты считают, что спрос на ипотеку растет из-за развернувшихся дискуссиях о повышении первоначального взноса и сокращения суммы лимита по кредиту с 12 млн до 6 млн рублей. На этом фоне заемщики спешат воспользоваться последним шансом, чтобы успеть взять квартиру в кредит с господдержкой.
Ранее Минфин предложил изменить условия по выдаче ипотеки в рамках льготных программ. В частности, предлагается снизить максимальный размер кредита в рамках льготных программ для Санкт-Петербурга и Ленинградской областей с нынешних 12 млн до 6 млн рублей. Такой же размер предлагается для Москвы и Московской области.
Минфин также снова предложил повысить размер минимального первоначального взноса — теперь уже до 30%, а также еще раз снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.
Напомним, ипотеку по программе «Льготной ипотеки» можно взять до 1 июля 2024 года, она действует для покупки нового жилья у застройщиков.