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Posted 6 декабря 2023, 22:37

Published 6 декабря 2023, 22:37

Modified 6 декабря 2023, 22:40

Updated 6 декабря 2023, 22:40

В ЦБ спрогнозировали увеличение спроса на ипотеку

В ЦБ спрогнозировали увеличение спроса на ипотеку

6 декабря 2023, 22:37
Фото: 1MI.
В Банке России считают, что повышенный спрос на ипотеку сохранится как минимум в ближайшие месяцы, отмечается в очередном выпуске бюллетеня ЦБ «О чем говорят тренды».
«Объемы льготных выдач остаются гораздо выше средних уровней первой половины года, в том числе из-за перетока спроса со вторичного рынка на первичный. Повышенный рост ипотеки в ближайшее время может продолжиться, так как даже с учетом некоторого снижения объемы ипотечных сделок и заявок держатся на высоком уровне относительно средних значений последних 2−3 лет», — заявили в Центробанке.

Эксперты считают, что спрос на ипотеку растет из-за развернувшихся дискуссиях о повышении первоначального взноса и сокращения суммы лимита по кредиту с 12 млн до 6 млн рублей. На этом фоне заемщики спешат воспользоваться последним шансом, чтобы успеть взять квартиру в кредит с господдержкой.

Ранее Минфин предложил изменить условия по выдаче ипотеки в рамках льготных программ. В частности, предлагается снизить максимальный размер кредита в рамках льготных программ для Санкт-Петербурга и Ленинградской областей с нынешних 12 млн до 6 млн рублей. Такой же размер предлагается для Москвы и Московской области.

Минфин также снова предложил повысить размер минимального первоначального взноса — теперь уже до 30%, а также еще раз снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.

Напомним, ипотеку по программе «Льготной ипотеки» можно взять до 1 июля 2024 года, она действует для покупки нового жилья у застройщиков.

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