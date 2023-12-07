В ЦБ спрогнозировали увеличение спроса на ипотеку

Эксперты считают, что спрос на ипотеку растет из-за развернувшихся дискуссиях о повышении первоначального взноса и сокращения суммы лимита по кредиту с 12 млн до 6 млн рублей. На этом фоне заемщики спешат воспользоваться последним шансом, чтобы успеть взять квартиру в кредит с господдержкой.