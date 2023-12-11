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Posted 11 декабря 2023, 15:19

Published 11 декабря 2023, 15:19

Modified 11 декабря 2023, 15:31

Updated 11 декабря 2023, 15:31

Жителям Петебурга придется 5 лет копить на первый взнос по ипотеке

Жителям Петебурга придется 5 лет копить на первый взнос по ипотеке

11 декабря 2023, 15:19
Фото: 1MI.
Санкт-Петербург занимает 26-е место в рейтинге регионов России по скорости накопления взноса, необходимого для получения ипотеки, сообщает РИА «Новости».

В этом рейтинге говорится, что семья с двумя супругами, которые трудоустроены, откладывает 50% доходов на первый взнос.

Согласно аналитикам, петербургской семье нужно почти пять лет, чтобы накопить необходимую сумму для первоначального взноса. Однако 16,6% семей не смогут сделать это даже за 10 лет.

Ленинградская область занимает 44-е место в рейтинге, и здесь для накопления нужной суммы потребуется более пяти лет. Затем следуют Москва и Подмосковье.

Первые места заняли северные регионы, а лидером стал Ямало-Ненецкий АО. Здесь срок накопления составляет два года.

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