Жителям Петебурга придется 5 лет копить на первый взнос по ипотеке

Posted 11 декабря 2023, 15:19
Published 11 декабря 2023, 15:19
Modified 11 декабря 2023, 15:31
Updated 11 декабря 2023, 15:31
В этом рейтинге говорится, что семья с двумя супругами, которые трудоустроены, откладывает 50% доходов на первый взнос.
Согласно аналитикам, петербургской семье нужно почти пять лет, чтобы накопить необходимую сумму для первоначального взноса. Однако 16,6% семей не смогут сделать это даже за 10 лет.
Ленинградская область занимает 44-е место в рейтинге, и здесь для накопления нужной суммы потребуется более пяти лет. Затем следуют Москва и Подмосковье.
Первые места заняли северные регионы, а лидером стал Ямало-Ненецкий АО. Здесь срок накопления составляет два года.