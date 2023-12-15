Как накопить на первый взнос по ипотеке в 2024 году

Самый эффективный и разумный способ найти средства на первоначальный взнос по ипотеке — постепенно откладывать деньги после каждой зарплаты.



По словам Ирины Андриевской, директора по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру», использование этого метода позволяет снизить риски, связанные с накоплением средств для первого взноса по ипотеке.



Однако, Андриевская рассказали порталу РИАМО, что в настоящее время не является самой разумной идея брать ипотеку, учитывая рост процентных ставок и размер первоначального взноса.



Она предлагает следующий план: сначала накопить достаточную сумму для первоначального взноса, а затем обратиться за ипотекой в 2025–2026 годах. Тем более, что рынок ипотеки имеет цикличность, и программы, предлагающие льготные условия, возможно, перестанут быть массовыми, но продолжат существовать адресно, например, для семейных заемщиков.