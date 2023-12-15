Как накопить на первый взнос по ипотеке в 2024 году

Posted 15 декабря 2023, 10:24
Published 15 декабря 2023, 10:24
Modified 15 декабря 2023, 10:29
Updated 15 декабря 2023, 10:29
Самый эффективный и разумный способ найти средства на первоначальный взнос по ипотеке — постепенно откладывать деньги после каждой зарплаты.
По словам Ирины Андриевской, директора по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру», использование этого метода позволяет снизить риски, связанные с накоплением средств для первого взноса по ипотеке.
Однако, Андриевская рассказали порталу РИАМО, что в настоящее время не является самой разумной идея брать ипотеку, учитывая рост процентных ставок и размер первоначального взноса.
Она предлагает следующий план: сначала накопить достаточную сумму для первоначального взноса, а затем обратиться за ипотекой в 2025–2026 годах. Тем более, что рынок ипотеки имеет цикличность, и программы, предлагающие льготные условия, возможно, перестанут быть массовыми, но продолжат существовать адресно, например, для семейных заемщиков.
Самый быстрый способ найти недостающие средства на первоначальный взнос по ипотеке — это брать потребительский кредит. Это давно известная практика, которую люди активно используют уже с 2020 года. По словам Андриевской, доля заемщиков, берущих потребительский кредит на первоначальный взнос, возросла с 5,5% до 7% к началу 2023 года. Хотя во II квартале 2022 года эта доля временно снизилась до 3,5%, ЦБ высказывает свою озабоченность такой рискованной практикой и вводит более жесткие требования к заемщикам для снижения их задолженности.
Тем не менее, использование потребительского кредита по-прежнему является рабочей схемой, особенно для молодых семей, планирующих приобрести жилье по ипотеке. К примеру, оба супруга работают, у них нет долгов, и они воспитывают двоих несовершеннолетних детей. Предположим, что одному из супругов хватает зарплаты для получения ипотеки, а другому — для потребительского кредита на недостающую сумму первоначального взноса.
Как отмечает Андриевская, можно также взять потребительский кредит на первоначальный взнос, заложив уже имеющуюся квартиру или недвижимость родственников. Например, можно заложить одну квартиру, чтобы получить деньги на первоначальный взнос по ипотеке. Это может быть выгодным решением для тех, кто планирует переехать в новое жилье, например, купить трехкомнатную квартиру вместо двухкомнатной. Однако важно помнить, что двойная кредитная нагрузка требует удвоенной финансовой дисциплины и своевременного погашения долгов. Ведь существует риск оказаться с задолженностями и без недвижимости вовсе.
Начните с планирования вашего бюджета и проверки ваших доходов и расходов. Запишите в первые дни месяца, сколько вы заработаете, спланируйте свои траты и определите, какую сумму вы сможете отложить. В этом могут помочь приложения или таблица в «Экселе». Определите ваши финансовые приоритеты и уделите внимание первоначальному взносу на ипотеку. Откладывайте деньги в первую очередь на то, что для вас является наиболее важным.
Сократите расходы: составьте список только необходимых трат на месяц, сосредоточьтесь на самых главных потребностях.
Купить жилое помещение только на деньги банка вряд ли удастся — таких предложений очень мало. Более того, условия такой ипотеки будут довольно строгими: процентная ставка окажется выше, а требования к заемщику — более жесткими. Банки подходят настороженно к клиентам без первоначального взноса: если человеку не удалось накопить деньги для первоначального платежа, то получится ли у него откладывать деньги на выплату по ипотеке? Поэтому банк защищает себя, устанавливая повышенные требования.
Иногда предлагают выдать кредит под залог уже имеющейся недвижимости, однако если есть возможность, лучше самостоятельно накопить: таким образом банк будет видеть, что у вас есть дисциплина и появится больше шансов к одобрению ипотеки.
Официально не установлен минимальный размер первоначального взноса при покупке жилья в ипотеку. Каждый банк имеет право самостоятельно регулировать этот показатель, который обычно составляет от 10 до 30 процентов.
Программы с государственной поддержкой предоставляют ипотеку под сниженные ставки, с возмещением разницы со стороны государства. Они включают обязательное наличие первоначального взноса в размере не менее 20 процентов. Однако такую ипотеку можно получить только при покупке жилья у застройщика.
Максимальный размер первоначального взноса также не ограничен законодательно. В целом банкам не выгодно, если сумма первоначального взноса слишком высока, поскольку они получают прибыль от начисленных процентов по кредиту. Тем не менее, большинство банков устанавливают максимальный размер первоначального взноса на уровне 80 процентов.
Кроме того, существует такое понятие, как минимальная сумма ипотечного кредита, которая обычно составляет от 300 до 500 тысяч рублей.
В настоящее время по ипотечным программам, которые имеют государственную поддержку, необходимо внести первоначальный взнос в размере 20 процентов от стоимости недвижимости. Однако Министерство финансов предложило повысить эту сумму до 30 процентов с целью замедлить рост цен на жилье и снизить спрос на недвижимость.