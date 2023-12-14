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Posted 14 декабря 2023, 09:15

Published 14 декабря 2023, 09:15

Modified 14 декабря 2023, 09:17

Updated 14 декабря 2023, 09:17

Стало известно, как хотят ужесточить условия выдачи льготной ипотеки

Как хотят ужесточить условия льготной ипотеки: рассказываем, кому могут отказать

14 декабря 2023, 09:15
Фото: 1MI.

Стало известно, как хотят ужесточить условия выдачи льготной ипотеки

В России рассматривается вопрос ужесточения условий получения льготной ипотеки. На каких условиях ее могут начать выдавать, в материале Newia.

Как могут измениться условия льготной ипотеки

Проект постановления, разработанный Минфином и представленный ​​в ​​правительство, направлен на улучшение ​​целевой направленности льготных программ и снижение рисков на рынке жилищного кредитования.

В рамках данного проекта, министерство предлагает ​​уменьшить максимальный размер кредита в Москве, ​​Санкт-Петербурге и областях ​с 12 миллионов до 6 миллионов рублей, а также увеличить до 30% взнос, который нужно внести при покупке жилья. Кроме того, министерство планирует снизить ​​максимальный размер субсидий, получаемых банками, предоставляющими льготные кредиты по данным программам, ​​на 0,5 процента.

С другой стороны, ​​льготные ​​​​кредиты хотят ограничить для заемщиков, чтобы они могли взять не более одной ипотеки на человека.

Могут ввести ограничения по размеру предельной долговой нагрузки заемщика, который с учетом выдачи ему льготного кредита не должен превышать 50%, Также предлагается установить требования к доходам граждан, чтобы они могли воспользоваться льготными кредитами.

Что будет при ужесточении условий льготной ипотеки

Со слов Натальи Селивановой, заместителя генерального директора компании «Бест-Новострой» по ипотечным продажам, рынок недвижимости и банковская сфера готовятся к повышению первоначального взноса с 1 января 2024 года.

Она рассказала РБК, что многие сейчас прогнозируют, что этот показатель может составить 25-30%. Такое изменение обусловлено ростом ключевой ставки, из-за которого государство потеряло возможность предлагать выгодные условия для ипотеки. В связи с высоким спросом на ипотеку, приходится увеличивать лимиты.

Сергей Лысаков, руководитель отдела аналитики в КА «Платформа», высказал редакции «Сравни» мнение о будущем льготной ипотеки. Он считает, что ее полная отмена маловероятна, по крайней мере для некоторых групп населения, например, военных или работников IT-сферы. Однако он предполагает, что выдача кредитов по самым популярным программам, таким как «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека», будет ограничена. В связи с этим, Минфин России предложил уменьшить размер кредита в два раза до 6 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также увеличить первоначальный взнос до 30%. Эти меры значительно сократят выбор доступного жилья, которое можно будет приобрести через ипотеку. Об этом отмечает эксперт.

По его словам, застройщики будут продолжать влиять на рынок путем представления различных предложений о покупке недвижимости по специальной цене и акционным скидкам. Однако из-за ограничений в выдаче льготного ипотечного кредита, который составлял большую часть всех ипотечных ссуд, а также усложнения условий его получения, спрос будет сосредоточен в сегменте доступного недорогого жилья.

Фото: 1MI

«Вероятно, ближе к концу следующего года мы можем столкнуться с падением качества строительства жилья из-за увеличивающихся затрат застройщиков. Это направление существует с прошлого года, но в 2024 году оно может усилиться с учетом растущей стоимости строительных материалов и рабочей силы», — считает эксперт.

Как ужесточение льготной ипотеки скажется на продажах

Руководитель блока маркетинга и продаж ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов рассказал, что доля сделок с небольшими квартирами, студиями и в обычных домах будет расти. Повышение первоначального платежа до 30% может оказать негативное влияние на спрос и привести к большей задолженности у населения, поскольку люди будут брать кредиты.

«Согласно расчетам, каждое повышение на 10% может привести к уменьшению числа сделок на 15-20%. Несмотря на это, можно ожидать высоких продаж в декабре–январе. Многие будут стремиться приобрести жилье, чтобы воспользоваться программой на прежних условиях», — заявил эксперт.

Условия льготной ипотеки

Общие условия программы кредитования предусматривают следующее. Процентная ставка составляет 8% годовых, а первоначальный взнос должен быть не менее 20%. Эта программа распространяется на покупку или строительство первичного жилья. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

Допустимые суммы кредита зависят от региона. В Москве, Санкт-Петербурге и областях максимальная сумма может достигать 12 млн рублей, в других субъектах — 6 миллионов. Стоит отметить, что программа будет действовать до 1 июля 2024 года. Продлят ее или закроют, пока остается загадкой.

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