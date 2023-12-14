Как хотят ужесточить условия льготной ипотеки: рассказываем, кому могут отказать

Сергей Лысаков, руководитель отдела аналитики в КА «Платформа», высказал редакции «Сравни» мнение о будущем льготной ипотеки. Он считает, что ее полная отмена маловероятна, по крайней мере для некоторых групп населения, например, военных или работников IT-сферы. Однако он предполагает, что выдача кредитов по самым популярным программам, таким как «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека», будет ограничена. В связи с этим, Минфин России предложил уменьшить размер кредита в два раза до 6 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также увеличить первоначальный взнос до 30%. Эти меры значительно сократят выбор доступного жилья, которое можно будет приобрести через ипотеку. Об этом отмечает эксперт.