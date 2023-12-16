Почему подняли первый взнос по льготной ипотеке и в чем плюс этого решения

Кроме того, в размеры максимального кредита по «Дальневосточной» и «Арктической ипотеке» внесены корректировки, и он теперь составляет 9 млн рублей, что является повышением по сравнению с предыдущим лимитом в 6 млн рублей. Важно отметить, что для всех остальных регионов, включая столичные, можно максимально получить сумму в шесть миллионов рублей. Хотя ранее для Москвы было 12 миллионов.