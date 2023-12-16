Почему подняли первый взнос по льготной ипотеке и в чем плюс этого решения

Posted 16 декабря 2023, 11:56
Published 16 декабря 2023, 11:56
Modified 16 декабря 2023, 11:58
Updated 16 декабря 2023, 11:58
Власти приняли решение внести изменения в условия льготных ипотечных программ. Одним из главных изменений стало увеличение первоначального взноса до 30% в случаях приобретения жилья в новостройках, возведения собственного дома или покупки участка для дальнейшего строительства.
Кроме того, в размеры максимального кредита по «Дальневосточной» и «Арктической ипотеке» внесены корректировки, и он теперь составляет 9 млн рублей, что является повышением по сравнению с предыдущим лимитом в 6 млн рублей. Важно отметить, что для всех остальных регионов, включая столичные, можно максимально получить сумму в шесть миллионов рублей. Хотя ранее для Москвы было 12 миллионов.
Льготная ипотечная программа для Дальнего Востока была запущена в декабре 2019 года с целью поддержки семей, желающих приобрести жилье или заняться строительством своего дома в данном регионе. Программа предусматривает выдачу ипотечных займов молодым семьям под 2% годовых, а ее действие распространяется на все 11 регионов Дальнего Востока.
Дело в том, что ЦБ важно не допускать попадания заёмщиков в долговую яму. Первоначальный взнос является важным индикатором того, что человек способен накапливать деньги и без проблем перечислять ежемесячные платежи.
RuNews24 попросило доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворга Мирзаяна прокомментировать повышение первоначального взноса по льготной ипотеке.
Мирзаян объяснил, что это может усложнить доступ к льготной ипотеке, но при этом привести к стабилизации рынка жилья. Сейчас цены на первичное жилье в Москве превышают цены на вторичное на 20%. В идеале, первичное жилье должно быть дешевле, так как требует дополнительных затрат, например, на ремонт. Повышение первоначального взноса может уменьшить спрос на льготную ипотеку и поспособствовать финансовой дисциплине.
Однако Мирзаян указал, что льготную ипотеку следует распространять на вторичное жилье. Таким образом, можно избежать спекуляций и махинаций со стороны застройщиков, которые получают сверхдоходы. Важно, чтобы льготная ипотека действительно помогала молодым семьям и специалистам.
Представители девелоперской компании ЭНКО рассказали корреспонденту издания 72.ру, что всякий раз, когда принимаются решения об увеличении первоначального взноса или ключевой процентной ставки, мы видим резкий прирост сделок, потому что люди желают воспользоваться прежними условиями кредитования. Примерно 70-75% людей заключают договор на покупку квартиры с помощью льготной ипотеки.
Однако цены на недвижимость формируются не только на основе спроса — в их стоимость включено множество факторов, таких как цены на строительные материалы, работы, логистику, землю и другие. Иными словами, если увеличивается первоначальный взнос, а затем снижается процентная ставка, то люди будут дополнительно брать потребительский кредит для его покрытия.
Татьяна Решетникова, замруководителя ипотечного отдела компании «Этажи», заявила, что повышение необходимого размера первоначального взноса по привлекательным программам может временно повлиять на спрос на новое жилье и снизить его на 40-50%. По ее словам, большинство людей, которые берут ипотеку, выбирают самый низкий размер первоначального взноса. Это изменение может значительно влиять на спрос и активность покупателей.
Раньше они могли дополнительно получить потребительский кредит на недостающую сумму первоначального взноса, но сейчас такой вариант стал более сложным из-за повышенных процентных ставок по ним.
Однако это не приведет к резкому падению стоимости жилья, так как цены определяются различными факторами. В частности, уровень цен ограничен условиями финансирования проекта и рисками инфляции.
Подробнее рассмотрим внесенные изменения в программу льготной ипотеки на приобретение новых квартир, которая начала действовать весной 2020 года. С ростом первоначального взноса до 30% (ранее минимальный взнос составлял 20%) процентная ставка по данной программе остается на уровне 8%. Можем предположить, что в ближайшие дни возможно усиление спроса на ипотечные кредиты, чтобы получить их по старым условиям.
Теперь в каждом регионе максимальная сумма льготного кредита для покупки новостроек с государственной поддержкой составляет 6 миллионов рублей. Ранее в Москве, Санкт-Петербурге и столичных областях разрешали брать кредит на сумму до 12 миллионов рублей. Теперь же эти ограничения отменены и жители регионов могут получить максимальный кредит на одинаковую сумму.
Также произошли изменения в условиях получения кредита. Теперь необходим первоначальный взнос в размере 30%. То есть, если вы планируете купить жилье с минимальным взносом, то его цена может достигать около 8,6 миллиона рублей.
Кроме того, предельная величина субсидий, которые банки получают при выдаче кредитов по государственным программам, будет снижена на 0,5 процентного пункта.