Правительство урезало лимит по льготной ипотеке для Петербурга и Ленобласти

Напомним, правительство еще в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки. Это новшество распространили на ипотеку на новостройки, а также «семейную, сельскую, дальневосточную» и для работников сферы информационных технологий. Ранее минимальный взнос по этим программ составлял 10-15% в зависимости от стоимости жилья.