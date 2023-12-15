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Posted 15 декабря 2023, 19:58

Published 15 декабря 2023, 19:58

Modified 15 декабря 2023, 20:01

Updated 15 декабря 2023, 20:01

Правительство урезало лимит по льготной ипотеке для Петербурга и Ленобласти

Правительство урезало лимит по льготной ипотеке для Петербурга и Ленобласти

15 декабря 2023, 19:58
Фото: 1MI.
Максимальный размер кредита в рамках льготных программ для Санкт-Петербурга и Ленинградской области снижается с нынешних 12 млн до 6 млн рублей, следует из нового постановления правительства РФ.

Такой же размер предлагается для Москвы и Московской области. Таким образом, лимит по льготной ипотеке в этих четырех регионах станет таким же, как во всех других субъектах РФ.

Также повышается с 20% до 30% первоначальный взнос по льготной ипотеке под 8% годовых в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов, отметили в правительстве.

Напомним, правительство еще в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки. Это новшество распространили на ипотеку на новостройки, а также «семейную, сельскую, дальневосточную» и для работников сферы информационных технологий. Ранее минимальный взнос по этим программ составлял 10-15% в зависимости от стоимости жилья.

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