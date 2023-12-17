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Posted 17 декабря 2023, 12:27

Published 17 декабря 2023, 12:27

Modified 17 декабря 2023, 12:29

Updated 17 декабря 2023, 12:29

Стало известно, как купить квартиру в 2024 году без накоплений

Топ-4 проверенных способа: как купить квартиру в 2024 году без накоплений

17 декабря 2023, 12:27
Фото: 1MI.

Стало известно, как купить квартиру в 2024 году без накоплений

Цены на квартиры за последние годы стали очень высокими, поэтому не всех есть возможность собрать деньги даже на первоначальный взнос. Как купить жилье без накоплений в 2024 году, в материале Newia.

Субсидия на покупку квартиры

Существуют различные программы и льготы для получения субсидий на покупку квартиры от государства. Они могут быть как федеральными, так и региональными. Например, предусмотрены программы поддержки семей или людей в сложной жизненной ситуации.

Если вы заинтересованы в получении таких льгот, вам потребуется узнать о возможностях, доступных в вашем населенном пункте. Для этого можно обратиться в администрацию или органы социальной защиты населения.

Одним из преимуществ получения субсидии на покупку квартиры является возможность решить жилищный вопрос без значительных материальных затрат или со сравнительно небольшими расходами.

Однако следует иметь в виду, что есть некоторые минусы, связанные с этими программами. Например, большие очереди на получение жилья, которые могут продолжаться более 10 лет. Также требуется предоставление большого количества документов и выполнение дополнительных условий, которые не всем подойдут.

Кроме того, в некоторых случаях вы можете проживать в квартире, полученной по субсидии, но не иметь возможность оформить ее на свое имя.

В целом, получение субсидий на покупку квартиры может быть полезным и доступным для решения жилищных вопросов, но требует тщательного изучения условий программ и подготовки необходимых документов.

Как получить маткапитал

Право на государственную выплату, известную как материнский капитал, появляется при рождении первого ребенка. С начала февраля 2023 года размер этой выплаты был скорректирован с учетом инфляции за 2022 год и увеличился на 12,4%.
Теперь размер материнского капитала составляет:

  1. 587 000 рублей на первого ребенка, который родился или был усыновлен с 2020 года; плюс 189 000 рублей в случае появления второго ребенка.
  2. 779 000 рублей на второго, третьего и последующих детей, которые родились или были усыновлены с 2020 года, если до их появления родители не получали маткапитал.
Фото: 1MI

Теперь давайте рассмотрим плюсы и минусы этой выплаты. Одним из преимуществ является возможность использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса при покупке жилья по большинству кредитных программ. То есть, чтобы получить кредит на приобретение жилья, накопления необязательны. Однако стоит отметить, что при приобретении недвижимости, вы должны делить долю с вашими детьми, и при ее продаже могут возникнуть некоторые трудности.

Кредит на покупку квартиры

Потребительское кредитование это предоставление денег взаймы, которые можно использовать по своему усмотрению. Этот вид кредита имеет преимущества перед ипотекой:

  1. Купленное жилье не становится залогом банка, поэтому вы можете свободно распоряжаться им.
  2. Срок кредита обычно составляет пять-семь лет, что значительно меньше, чем при ипотеке.
  3. Первоначальный взнос не требуется, так как полную стоимость оплачивает банк.
  4. Общая сумма переплаты за потребительский кредит, как правило, меньше примерно в три раза.
  5. Для оформления потребуется меньше документов, обычно только паспорт и справка о доходах.
  6. Оформление сделки происходит быстрее, не требуется много документации и проверок со стороны банка.

Однако есть и некоторые недостатки: высокая процентная ставка (может достигать 30% годовых) и большая ежемесячная выплата. Поскольку потребительский кредит без залога, банк несет больший риск, что приводит к повышенным процентам. Но если у вас хорошая кредитная история, вы получаете зарплату на счет этого банка или попадаете под акцию, то можно получить кредит с относительно низкой ставкой, например 10-13% годовых или даже ниже.

Покупка квартиры через работодателя

Имеется вариант, который не слишком популярен и не всегда подходит каждому, но все же действующий. Возможно попросить компанию, где работает человек, купить квартиру для него. Согласно заключенному договору с работодателем, этот человек будет выплачивать определенную сумму за предоставленное жилье.

Фото: 1MI



Основной плюс такого подхода — отсутствие необходимости в первоначальном взносе, а также автоматическое удержание платежей из зарплаты. Однако есть и недостатки — этот формат может быть доступен лишь для больших компаний, которые согласятся на такую сделку ради ценного сотрудника. Данная сделка связывает работника с местом работы более серьезно, чем просто фикус на столе или перекусы в столовой.

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