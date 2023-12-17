Топ-4 проверенных способа: как купить квартиру в 2024 году без накоплений

Однако есть и некоторые недостатки: высокая процентная ставка (может достигать 30% годовых) и большая ежемесячная выплата. Поскольку потребительский кредит без залога, банк несет больший риск, что приводит к повышенным процентам. Но если у вас хорошая кредитная история, вы получаете зарплату на счет этого банка или попадаете под акцию, то можно получить кредит с относительно низкой ставкой, например 10-13% годовых или даже ниже.