newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря 2023, 19:13

Published 13 декабря 2023, 19:13

Modified 13 декабря 2023, 19:16

Updated 13 декабря 2023, 19:16

Эксперты рассказали, когда лучше всего покупать квартиру

Топ-6 причин, почему срочно нужно покупать квартиру именно сейчас

13 декабря 2023, 19:13
Фото: 1MI.

Эксперты рассказали, когда лучше всего покупать квартиру

В России жилье только дорожает, а прогнозы по ипотеке не очень благоприятные. Почему стоит прямо сейчас покупать недвижимость, в материале Newia.

ЦБ может повысить ключевую ставку

На последнем заседании Центрального Банка ключевую ставку повысили до 15%. Прогнозы специалистов неутешительные: либо ставка будет подниматься дальше, либо останется на текущем уровне. Из-за этого банки вынуждены усложнять условия для получения кредитов и снижать уровень одобрения заявок. У клиентов с небольшим первоначальным взносом станет меньше шансов получить ипотеку.

Условия льготной ипотеки

Скоро завершится программа льготной ипотеки с процентной ставкой 8% годовых. Получить кредит можно до 1 июля 2024 года, но программу могут не продлить.

«Субсидированная и семейная ипотека будут действовать только до середины следующего года. В случае повышения ключевой ставки в декабре возможно увеличение максимальных процентных ставок по этим кредитам», — отмечает эксперт Инна Солдатенкова из компании Банки.ру.

Повышение первоначального взноса по ипотеке

Правительство рассматривает возможность увеличения минимального первоначального взноса до 30%. Существует вероятность, что это требование начнет действовать с 1 января 2024 года.

В случае такого развития событий Инна Солдатенкова советует потенциальным заемщикам поспешить и заключить сделку до новогодних праздников. Вероятно, банки сохранят условия кредитования до конца текущего года. Однако, начиная с января, получить ипотеку станет сложнее, так как банки будут продолжать ужесточать условия из-за ограничений со стороны Центробанка.

Можно сделать рефинансирование

Сергей Ежак, специалист компании по продаже жилья «Жилфонд» рассказал, что если вы думаете о приобретении уже существующего жилья, не стоит ждать снижения процентных ставок. Нужно действовать уже сейчас и улучшать свои условия проживания при помощи ипотеки. В случае снижения ставки всегда можно будет сделать рефинансирование.

Фото: 1MI



«Домклик» со ссылкой на слова эксперта пишет, что, если речь идет о льготной ипотеке, то многие участники рынка предсказывают усложнение условий для заемщиков.

Падения цен не будет

Специалисты сходятся во мнении, что значительного падения цен на жилье в ближайшем будущем не ожидается.

По словам Елины Ханнановой, руководителя отдела продаж компании «Гранель», первичный рынок станет более стабильным. Влияние колебаний валютного рынка и увеличение стоимости строительных материалов не позволят значительно снизить стоимость строительства. Однако компании будут активно работать над повышением эффективности своих внутренних процессов, чтобы сохранить текущий уровень цен и предложить более выгодные условия для покупателей.

Сергей Зайцев, руководитель отдела продаж федеральной компании «Этажи», считает, что повышение ипотечных ставок по стандартным программам приведет к заметному снижению спроса на вторичном рынке жилья. Однако из-за инертности этого сегмента, изменение ставок сказывается на ценообразовании только через 2-3 месяца.

Тем не менее, эксперт подчеркивает, что маловероятно ожидать обвала цен на фоне заявлений Центробанка о возможном последующем снижении ключевой ставки в следующем году. Скорее всего, в первой половине 2024 года средний дисконт при продаже вторичного жилья начнет расти. Это коснется, в первую очередь, менее ликвидных объектов или квартир, владельцы которых заинтересованы в срочной продаже. Другие продавцы, скорее всего, будут удерживать текущие цены и одновременно предлагать квартиры в аренду из-за снижения спроса.

Курс доллара может вырасти

Риелтор Вахтанг Хоргуани рассказал NN.ру, что рынок недвижимости в настоящее время нестабилен и сложно прогнозируем. Застройщики активно строят новые объекты, и цены продолжают расти по тем же причинам, что и в прошлом году.

Основными факторами, влияющими на стоимость недвижимости на рынке, являются: возможность получения льготной ипотеки, а также других программ для приобретения жилья; рост курса доллара, который играет важную роль в формировании цен на недвижимость. Также он назвал безопасность сделок, например, использование эскроу-счетов, которые позволяют людям чувствовать себя защищенными при инвестировании денег в недвижимость.

Фото: 1MI



Именно эти факторы стимулируют рост цен на недвижимость. Специалист объясняет, что цены продолжат расти до тех пор, пока не появятся обстоятельства, которые остановят этот рост. Прецедентами, способными повлиять на увеличение цен, могут быть такие факторы, как повышение процентной ставки по ипотеке со стороны Центробанка, направленное на сдерживание роста цен на жилье.

Читайте также:
Какие документы нужно проверить, чтобы не прогореть при покупке квартирыЧем апартаменты отличаются от квартиры: плюсы и минусыКак дешево украсить квартиру к новому году
#Илья Протвинов#Общество#Жилье#Ипотека#Квартира#Первоначальный взнос#Льготная ипотека
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика