Топ-6 причин, почему срочно нужно покупать квартиру именно сейчас

Posted 13 декабря 2023, 19:13
Published 13 декабря 2023, 19:13
Modified 13 декабря 2023, 19:16
Updated 13 декабря 2023, 19:16
На последнем заседании Центрального Банка ключевую ставку повысили до 15%. Прогнозы специалистов неутешительные: либо ставка будет подниматься дальше, либо останется на текущем уровне. Из-за этого банки вынуждены усложнять условия для получения кредитов и снижать уровень одобрения заявок. У клиентов с небольшим первоначальным взносом станет меньше шансов получить ипотеку.
Скоро завершится программа льготной ипотеки с процентной ставкой 8% годовых. Получить кредит можно до 1 июля 2024 года, но программу могут не продлить.
«Субсидированная и семейная ипотека будут действовать только до середины следующего года. В случае повышения ключевой ставки в декабре возможно увеличение максимальных процентных ставок по этим кредитам», — отмечает эксперт Инна Солдатенкова из компании Банки.ру.
Правительство рассматривает возможность увеличения минимального первоначального взноса до 30%. Существует вероятность, что это требование начнет действовать с 1 января 2024 года.
В случае такого развития событий Инна Солдатенкова советует потенциальным заемщикам поспешить и заключить сделку до новогодних праздников. Вероятно, банки сохранят условия кредитования до конца текущего года. Однако, начиная с января, получить ипотеку станет сложнее, так как банки будут продолжать ужесточать условия из-за ограничений со стороны Центробанка.
Сергей Ежак, специалист компании по продаже жилья «Жилфонд» рассказал, что если вы думаете о приобретении уже существующего жилья, не стоит ждать снижения процентных ставок. Нужно действовать уже сейчас и улучшать свои условия проживания при помощи ипотеки. В случае снижения ставки всегда можно будет сделать рефинансирование.
«Домклик» со ссылкой на слова эксперта пишет, что, если речь идет о льготной ипотеке, то многие участники рынка предсказывают усложнение условий для заемщиков.
Специалисты сходятся во мнении, что значительного падения цен на жилье в ближайшем будущем не ожидается.
По словам Елины Ханнановой, руководителя отдела продаж компании «Гранель», первичный рынок станет более стабильным. Влияние колебаний валютного рынка и увеличение стоимости строительных материалов не позволят значительно снизить стоимость строительства. Однако компании будут активно работать над повышением эффективности своих внутренних процессов, чтобы сохранить текущий уровень цен и предложить более выгодные условия для покупателей.
Сергей Зайцев, руководитель отдела продаж федеральной компании «Этажи», считает, что повышение ипотечных ставок по стандартным программам приведет к заметному снижению спроса на вторичном рынке жилья. Однако из-за инертности этого сегмента, изменение ставок сказывается на ценообразовании только через 2-3 месяца.
Тем не менее, эксперт подчеркивает, что маловероятно ожидать обвала цен на фоне заявлений Центробанка о возможном последующем снижении ключевой ставки в следующем году. Скорее всего, в первой половине 2024 года средний дисконт при продаже вторичного жилья начнет расти. Это коснется, в первую очередь, менее ликвидных объектов или квартир, владельцы которых заинтересованы в срочной продаже. Другие продавцы, скорее всего, будут удерживать текущие цены и одновременно предлагать квартиры в аренду из-за снижения спроса.
Риелтор Вахтанг Хоргуани рассказал NN.ру, что рынок недвижимости в настоящее время нестабилен и сложно прогнозируем. Застройщики активно строят новые объекты, и цены продолжают расти по тем же причинам, что и в прошлом году.
Основными факторами, влияющими на стоимость недвижимости на рынке, являются: возможность получения льготной ипотеки, а также других программ для приобретения жилья; рост курса доллара, который играет важную роль в формировании цен на недвижимость. Также он назвал безопасность сделок, например, использование эскроу-счетов, которые позволяют людям чувствовать себя защищенными при инвестировании денег в недвижимость.
Именно эти факторы стимулируют рост цен на недвижимость. Специалист объясняет, что цены продолжат расти до тех пор, пока не появятся обстоятельства, которые остановят этот рост. Прецедентами, способными повлиять на увеличение цен, могут быть такие факторы, как повышение процентной ставки по ипотеке со стороны Центробанка, направленное на сдерживание роста цен на жилье.