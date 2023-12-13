Топ-6 причин, почему срочно нужно покупать квартиру именно сейчас

Риелтор Вахтанг Хоргуани рассказал NN.ру, что рынок недвижимости в настоящее время нестабилен и сложно прогнозируем. Застройщики активно строят новые объекты, и цены продолжают расти по тем же причинам, что и в прошлом году.



Основными факторами, влияющими на стоимость недвижимости на рынке, являются: возможность получения льготной ипотеки, а также других программ для приобретения жилья; рост курса доллара, который играет важную роль в формировании цен на недвижимость. Также он назвал безопасность сделок, например, использование эскроу-счетов, которые позволяют людям чувствовать себя защищенными при инвестировании денег в недвижимость.