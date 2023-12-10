Чем апартаменты отличаются от квартиры: плюсы и минусы

Кстати, о вложениях. В качестве инвестиции многие приобретают как квартиры, так и апартаменты с целью дальнейшей сдачи их в аренду. Отличие заключается в том, что при сдаче квартиры в аренду владелец сам должен заниматься поиском арендатора, подготовкой жилья, уборкой и ремонтом, заключением договоров и контролем над выплатами и отношениями с соседями.



В отличие от квартир, апартаменты могут быть сервисными, то есть специально созданными для сдачи в аренду. Они находятся в апарт-отелях, которые похожи на обычные гостиницы. Там есть лобби, ресепшен и различные услуги, включая фитнес-залы, салоны красоты, доставку еды в номер, вызов такси и уборку. Здесь также есть управляющая компания, которая берет на себя все формальности, начиная от поиска арендаторов до ремонта. Владелец апартаментов получает лишь доход, отдавая около четверти прибыли управляющей компании.