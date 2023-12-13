Какие документы нужно проверить, чтобы не прогореть при покупке квартиры

Теперь выясним, на каком основании собственник приобрел продаваемую квартиру. Три самых распространенных варианта — жилье было приватизировано; квартиру купили, наследовали по закону или завещанию. Исходя из этого, должен быть представлен один из подтверждающих документов — договор передачи недвижимость в собственность, договор купли-продажи или свидетельство о праве на наследство. С наследниками будьте осторожны, внезапно могут всплыть новые. Поэтому лучше покупать квартиру у тех, кто владеет ей на праве собственности более трёх лет.



Если продавец начинает юлить и показывать разные дарственные, договоры ренты или мены, решения суда, то это повод как минимум провести будущую сделку с юристом, иначе впоследствии можно столкнуться с мошенническими схемами.