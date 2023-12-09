Как дешево украсить квартиру к новому году

Posted 9 декабря 2023, 05:57
Published 9 декабря 2023, 05:57
Modified 9 декабря 2023, 05:57
Updated 9 декабря 2023, 05:57
Чтобы создать праздничную атмосферу, можно использовать вырезанные из бумаги снежинки и различные фигурки Деда Мороза, Снегурочки, людей, животных, колокольчиков, снежинок и веточек елки. Не обязательно делать это самостоятельно — можно найти множество картинок в интернете, распечатать и вырезать. Чтобы прикрепить их к стеклу, можно использовать мыло или клеящий карандаш — они легко смываются. То же самое можно сделать со стеклянными дверями между комнатами. Еще можно добавить креативности, нарисовав снег на окнах обычной зубной пастой с добавлением синей акварели — эта роспись также легко смывается и придает блеск стеклу.
На время новогодних каникул можно украсить кухонный стол яркой скатертью. Для этого достаточно купить кусок ткани с интересным рисунком. Чтобы сэкономить время и усилия, можно хорошенько прогладить подвернутые края ткани.
В магазинах можно найти множество недорогих рождественских носков. Можно купить столько носков, сколько гостей планируется пригласить, и использовать их в качестве чехла для столовых приборов на новогоднем столе. Такая необычная деталь обеспечит улыбку людей, достающих приборы из таких «носочковых» чехлов.
Мы все привыкли украшать елку дождиком, правда? Но есть способ, как сделать этот процесс еще более элегантным. А именно — украсить стены или переход между комнатами дождиком. А если хочется добавить особого шика, то можно использовать двухцветный дождик. Просто повесьте один дождик за другим и аккуратно отрежьте нижнюю часть одного из них. Тогда у вас получится, что выглядывает дождик другого цвета.
В последнее время стало модным украшать стены елочками. Варианты создания таких украшений могут быть очень разнообразными. Элки можно изготовить из веток, новогодних декораций, гирлянд, шаров, звездочек, досок, палок, цветных ниток, бумаги или флажков. Также можно приклеить на стену специальные наклейки с изображением елки или нарисовать ее самостоятельно красками.
На стену удобно размещать такие елочки, особенно если у вас небольшая квартира или детская комната. Например, если ваш ребенок еще слишком маленький, чтобы ставить настоящее дерево, то настенная елка поможет создать праздничную атмосферу. Они могут иметь самый разный дизайн: от елок в форме животных до елок из книг. Цена таких изделий может быть невысокой, и их можно легко найти в магазинах или сделать своими руками.
Можно использовать различные материалы. Один из вариантов — это пенопласт, который можно натереть на мелкой тёрке после того, как найдете его в коробках от бытовой техники.
Еще один вариант — использование соды и пены для бритья. Для этого необходимо смешать пачку или полторы пачки пищевой соды с одним баллончиком пены для бритья. Постепенно добавляйте соду и при желании, можно добавить блестки.
Аналогичную схему можно использовать и с крахмалом. Добавляйте крахмал постепенно в пену для бритья, пока смесь не станет похожей на снег. Вместо пены можно также использовать клей ПВА.
Также можно использовать вату для создания подстилки. Ее можно посыпать серебряными блестками, подсветить гирляндой или оставить без изменений.
Свечи создают особую атмосферу в любом пространстве. Можно сделать из них композицию или расставить на столе. Особое внимание следует обратить на аромат: корица, свежая выпечка, цитрусы точно настроят на праздничный лад.
Новый год ассоциируется в первую очередь с запахом хвои и мандаринов. Но если вы, например, привыкли ставить искусственную елку или покупаете пихту, которая не имеет резкого хвойного запаха, то можно использовать специальные ароматы для дома. Сейчас в магазинах очень много разных ароматизаторов и аромамасел.
Декорируйте дом свечами: чем их больше, тем праздничнее атмосфера. Для украшения новогоднего стола можно использовать подсвечники, сейчас в моде тонкие и высокие. А для композиции под елкой отлично подойдут декоративные свечи, которые работают от батареек. Они выглядят как настоящие.