Как дешево украсить квартиру к новому году

В последнее время стало модным украшать стены елочками. Варианты создания таких украшений могут быть очень разнообразными. Элки можно изготовить из веток, новогодних декораций, гирлянд, шаров, звездочек, досок, палок, цветных ниток, бумаги или флажков. Также можно приклеить на стену специальные наклейки с изображением елки или нарисовать ее самостоятельно красками.



На стену удобно размещать такие елочки, особенно если у вас небольшая квартира или детская комната. Например, если ваш ребенок еще слишком маленький, чтобы ставить настоящее дерево, то настенная елка поможет создать праздничную атмосферу. Они могут иметь самый разный дизайн: от елок в форме животных до елок из книг. Цена таких изделий может быть невысокой, и их можно легко найти в магазинах или сделать своими руками.