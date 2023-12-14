Что будет с ценами на аренду квартир в 2024 году в России

Posted 14 декабря 2023, 14:17
Published 14 декабря 2023, 14:17
Modified 14 декабря 2023, 14:44
Updated 14 декабря 2023, 14:44
В октябре 2023 года стоимость аренды жилья в крупных городах России резко повысилась на 6% за месяц.
Аренда однокомнатной квартиры подорожала в среднем на 7% (теперь составляет 20 039 рублей в месяц), двухкомнатной — на 5,9% (26 191 рубль в месяц), а трехкомнатной — на 4,5% (33 090 рублей в месяц).
В некоторых городах цены на аренду возросли в четверть по сравнению с сентябрем. Наибольший рост цен наблюдался в Кирове, где стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 15,8%, двухкомнатной — на 24,6%, трехкомнатной — на 25,7%. Также значительное повышение стоимости аренды отмечено в Якутске, Новосибирске, Кургане, Воронеже и Улан-Удэ. В Москве цены на аренду однокомнатной квартиры увеличились на 12,9%, двухкомнатной — на 12,3%, трехкомнатной — на 7,7%. В Санкт-Петербурге рост составил соответственно 17,1%, 9% и 0,3%.
Runews24 со ссылкой на данные портала «Мир квартир», что покупка собственного жилья становится все более недоступной, поэтому для многих людей единственным выходом остается аренда квартиры. А владельцы жилья используют это в своих интересах.
Участники рынка недвижимости сообщают, что цены на арендное жилье в крупных городах выросли на 25% за год. Главными причинами такого роста являются недостаточное предложение и повышение процентных ставок по ипотеке для вторичного жилья. Кроме того, люди активно покупают новые квартиры еще на стадии строительства и остаются жить в арендованном жилье до окончания работ.
Директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова рассказала «Известиям», что существенным ростом процентных ставок на однокомнатные квартиры отличились несколько городов России. В Нижнем Новгороде этот показатель вырос на 28%, в Челябинске на 26,4%, в Тюмени на 22,7%. Волгоград и Ростов-на-Дону также заметно увеличили свои ставки — на 21,3% и 17,6% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге рост был немного меньше — 14% и 13%.
Яна Глазунова, директор VSN Group, отмечает, что спрос на арендное жилье увеличивается из-за того, что получение ипотеки становится все менее доступным. Кроме этого, арендодатели повышают цены в связи с увеличением расходов.
По словам Павла Склянчука, аналитика «Народного фронта», в мегаполисах люди готовы платить больше за аренду, чем за ипотеку, потому что им сложно накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Однако эксперт советует не поддаваться на завышенные цены и искать более доступные варианты.
Олег Малахов, член генсовета «Деловой России» и председатель совета директоров ГК «Праймкей», отмечает, что рост ставок ограничен платежеспособностью населения. Он считает, что лимит уже почти достигнут, и дальнейшее повышение ставок возможно только до 10%. Кроме того, с учетом большого количества новых строек, предложение аренды будет только расти. Поэтому Малахов полагает, что рост арендных ставок должен остановиться.
Согласно мнению Яны Глазуновой, в январе замедлится рост цен, но в феврале и марте ожидается продолжение повышения ставок в пределах уровня инфляции.
По словам Алексея Попова, руководителя Циан.Аналитики, в начале 2024 года ожидается снижение ставок аренды жилья в России на 3-5%. Такая тенденция привычна для этого времени года и будет наблюдаться в январе.
Специалист рассказал «Газета.ру», что в начале года выбор арендуемых квартир обычно сокращается, хотя ставки аренды снижаются не значительно. В последние несколько недель средние ставки аренды в крупных городах практически неизменны после длительного периода роста, который начался в июне.
По мнению Попова, данный тренд будет сохраняться в течение декабря, если не произойдут значительные изменения в выдаче льготных ипотечных кредитов на рынке новостроек.
Как видно, мнения сложились различные, но совсем скоро станет известно, что будет с ценами на аренду жилья и как они себя поведут.