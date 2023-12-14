Что будет с ценами на аренду квартир в 2024 году в России

По словам Павла Склянчука, аналитика «Народного фронта», в мегаполисах люди готовы платить больше за аренду, чем за ипотеку, потому что им сложно накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Однако эксперт советует не поддаваться на завышенные цены и искать более доступные варианты.



Олег Малахов, член генсовета «Деловой России» и председатель совета директоров ГК «Праймкей», отмечает, что рост ставок ограничен платежеспособностью населения. Он считает, что лимит уже почти достигнут, и дальнейшее повышение ставок возможно только до 10%. Кроме того, с учетом большого количества новых строек, предложение аренды будет только расти. Поэтому Малахов полагает, что рост арендных ставок должен остановиться.