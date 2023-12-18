Как выбрать квартиру в новостройке и не пострадать

Posted 18 декабря 2023, 18:50
Published 18 декабря 2023, 18:50
Modified 18 декабря 2023, 19:24
Updated 18 декабря 2023, 19:24
Это, пожалуй, первое, с чего надо начать, если выбор сделан в пользу покупки «квадратов» в новостройке. Приличные компании всегда дорожат своей репутацией, но чтобы в этом убедиться, постарайтесь собрать о них максимум доступной информации. Официальный сайт застройщика и различные форумы с отзывами покупателей будут здесь в помощь. Если этот этап успешно завершен, стоит отправиться уже на саму стройку и своими глазами увидеть, как продвигается процесс.
Далее проверяем всю необходимую документацию — проектную декларацию, разрешение на строительство дома, договор на земельный участок, договоры долевого участия и другие документы. Возможно, без помощи юриста или риэлтора будет не обойтись. Но лучше воспользоваться их услугами, чем потом кусать себе локти из-за какого-нибудь пропущенного по незнанию пункта.
Первое, на что советуют обратить внимание специалисты при выборе застройщика, это сдает ли он построенные дома в обещанные сроки, допускает ли обман с доплатами по ходу строительства и отделки жилья, а также имеются ли на него какие-либо жалобы от покупателей.
Стоит ли говорить, что это не менее принципиальный вопрос. Как минимум следует изучить близость будущего жилья к станциям метро, а также все маршруты общественного транспорта. Не поленитесь, пройдите пешком и засеките потраченное время до автобусной остановки или поезжайте от строящегося дома до работы на своем авто, учитывая «пробки».
Также стоит оценить состояние дорог, парковок и поинтересоваться насчет покупки места в паркинге.
В будущем месте проживания должно располагаться как можно больше социальных объектов и учреждений, а также мест досуга и отдыха, в том числе для детей. На это стоит обратить самое пристальное внимание, чтобы потом не пришлось ездить в фитнес-клуб ил ходить в кино в соседний район.
Не менее важно убедиться в том, что новый дом строится вдалеке от вредных промышленных производств, свалок, могильников и т. д.
В этом случае эксперты рекомендуют обращать внимание, прежде всего, на конструкцию дома, его теплозащищенность, наличие качественной звукоизоляции, а также надежность и прочность стен, от которых зависит долговечность здания.
Первое. Смотрим тип строения — панель, монолит (в том числе смешанной конструкции) или кирпич. Надо ли говорить, что предпочтительнее будут последние два варианта, но если стоит задача сэкономить и купить квартиру побыстрее, выбор придется сделать в пользу панельного жилья. Такой дом возводят буквально за год или максимум полтора. Но готовьтесь к тому, что зимой в нем будет холоднее, а уровень шума значительно выше. Еще один минус — возможные проблемы при перепланировке из-за многочисленных несущих конструкций.
Второе. Также стоит обратить внимание на вид планировки. Если она окажется закрытой, об изменении конфигурации и объемов квартиры можно будет позабыть. Самый предпочтительный тип — свободные планировки, в таком случае будет где разгуляться дизайнерской фантазии.
Третье. Предстоит сделать выбор между вариантами отделки квартиры, что напрямую будет зависеть не только от вкуса, но, в первую очередь, от размера кошелька. Серьезно сэкономить можно, купив квартиру без ремонта или с грубым черновым вариантом, а потом подкопить денег и оформить квартиру под себя.
Четвертое. Смотрите на расположение квартиры, в идеале — подальше от лестницы и лифта; не угловую; не на первом и не на последнем этажах и т. д.
Надо быть готовым к тому, что застройщики и продавцы могут попросить вас открыть аккредитив перед заключением договора на покупку квартиры. Это делается для того, чтобы обезопасить себя от неплатежей.
Деньги за квартиру перечисляются как на расчетный счет застройщика, так и на счет эскроу уполномоченного банка. В последнем случае он получит сумму только после разрешения на ввод уже построенного дома в эксплуатацию.