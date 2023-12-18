Как выбрать квартиру в новостройке и не пострадать

Это, пожалуй, первое, с чего надо начать, если выбор сделан в пользу покупки «квадратов» в новостройке. Приличные компании всегда дорожат своей репутацией, но чтобы в этом убедиться, постарайтесь собрать о них максимум доступной информации. Официальный сайт застройщика и различные форумы с отзывами покупателей будут здесь в помощь. Если этот этап успешно завершен, стоит отправиться уже на саму стройку и своими глазами увидеть, как продвигается процесс.