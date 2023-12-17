Что будет с рынком жилья после изменений в льготной ипотеке

Posted 17 декабря 2023, 06:16
Published 17 декабря 2023, 06:16
Modified 17 декабря 2023, 06:18
Updated 17 декабря 2023, 06:18
В соответствии с новым решением, увеличен взнос по льготной ипотеке. Ранее он составлял 20%, теперь его подняли до 30%. Льготная ипотека предоставляется на условиях ставки 8% годовых для приобретения недвижимости: новостройки, частного дома или земельного участка под строительство.
Кроме того, правительство ограничило максимальную сумму льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, до 6 миллионов рублей. Однако, сумма займа в рамках программы по дальневосточной и арктической ипотеке будет увеличена с 6 до 9 миллионов рублей. Изменения вступят в силу с 23 декабря.
По нынешним ценам даже не каждая однокомнатная квартира помещается в лимит 6 млн, — рассказал «Фонтанке» гендиректор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денис Заседателев. — Рыночные процентные ставки сейчас выше 15% в год. Он уверен, что любые ставки свыше 12% будут недоступны для покупателей.
По его словам, средний объем выдаваемого сейчас кредита по программе ипотеки от ЛСК составляет 9,7 млн рублей. Увеличение размера первоначального взноса до 30% также повлияет на спрос и объемы кредитования, так как людям придется больше трудиться и копить, потому что получить кредит на полную стоимость жилья почти невозможно.
Согласно словам Екатерины Немченко, коммерческого директора холдинга РСТИ, средний размер кредита, который люди берут для покупки квартиры в РСТИ, составляет 9–10 миллионов рублей. Она также отмечает, что снижение выдаваемой суммы займа по льготной ипотеке до 6 миллионов рублей приведет к тому, что большинство семей не смогут приобрести квартиру. В результате, льготная ипотека будет интересна только тем, кто хочет приобрести студию или у кого есть достаточные сбережения для большого первоначального взноса.
Екатерина Немченко утверждает, что одним из негативных последствий для рынка будет ажиотажный спрос, связанный с желанием успеть воспользоваться «последним шансом». После этого возникнет уменьшение спроса, а банки начнут разрабатывать новые схемы и программы, чтобы приспособиться к новым условиям.
Согласно последней версии программы ипотеки с государственной поддержкой, она должна завершиться 1 июля 2024 года. По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, не стоит ожидать снижения цен на жилье в первом полугодии 2024 года, так как рынок недвижимости относительно медленно реагирует на текущие события, поэтому не стоит ожидать немедленной реакции цен на это нововведение. Однако эксперт рассказала порталу «Сравни», что падение цен может произойти к концу 2024 года.
Основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова, отмечает, что льготная ипотека является ключевым и почти единственным инструментом, который помогает приобрести жилье, особенно для массового сегмента населения и бизнес-класса. Отсюда следует, что ужесточение условий ипотечной программы, а также возможное прекращение ее действия, приведут к снижению спроса.
В то же время, власти уже говорят о необходимости не столько закрытия льготных программ, сколько о ее сокращении и перенаправлении. То есть о направленности льгот на определенные группы населения, определенные территории и т. д. К примеру, такими программами являются уже существующие IT-ипотека, арктическая и дальневосточная ипотека.
Некоторые эксперты прогнозируют умеренное снижение цен на жилье. По мнению Натальи Мильчаковой, цены снизятся в пределах 8-15%, но это касается в основном квартир в новых домах премиум-класса в крупных городах или недвижимости в менее популярных районах с ограниченной инфраструктурой и транспортной доступностью. Однако на вторичном рынке, который не входил в программу льготной ипотеки, цены вряд ли упадут, хотя их рост все равно замедлится, считает специалист.
Дмитрий Осянин, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, предсказывает возможное снижение цен на 5-10%, что снизит спрос на жилье. Он отмечает, что цены на квартиры в престижных районах и центре больших городов, где спрос обычно стабильный, могут остаться неизменными.
В целом, ожидается, что рынок недвижимости столкнется с некоторым падением цен в ближайшие годы, особенно для определенных типов объектов. Однако каждый регион будет испытывать свои специфические тенденции, и потребуется дальнейший анализ, чтобы точнее прогнозировать будущее движение цен на жилье.
Глава гильдии риелторов Калининградской области Олег Перевалов рассказал «Новому Калининграду», что сделки с использованием более низких ипотечных ставок теперь в прошлом. Единицы людей берут кредиты по текущей ставке в 16-17%. Некоторые берут кредиты на короткий срок, зная, что через месяц смогут продать квартиру и погасить долг. Таким образом, возможно будет наблюдаться охлаждение рынка, но не во всех сегментах.
Элитный сектор недвижимости не будет задет, уверен Перевалов, так как покупатели и продавцы в этом секторе находятся в стабильном положении и не сильно зависят от ставок. Однако, бюджетный сегмент может значительно пострадать, продолжил эксперт.
«Охлаждение, на мой взгляд, составит около 10%, а в некоторых случаях даже 15-20% от текущих цен. Проблема в том, что текущие цены, как у большинства владельцев, немного завышены на 10%. Дальнейшее снижение составит от 5 до 10%, и в итоге мы увидим общую корректировку от 5 до 20%. Предложение недвижимости на рынке достаточно большое», — уточнил собеседник.