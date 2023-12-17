Что будет с рынком жилья после изменений в льготной ипотеке

По нынешним ценам даже не каждая однокомнатная квартира помещается в лимит 6 млн, — рассказал «Фонтанке» гендиректор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денис Заседателев. — Рыночные процентные ставки сейчас выше 15% в год. Он уверен, что любые ставки свыше 12% будут недоступны для покупателей.



По его словам, средний объем выдаваемого сейчас кредита по программе ипотеки от ЛСК составляет 9,7 млн рублей. Увеличение размера первоначального взноса до 30% также повлияет на спрос и объемы кредитования, так как людям придется больше трудиться и копить, потому что получить кредит на полную стоимость жилья почти невозможно.