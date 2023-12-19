Топ-7 способов сэкономить на ремонте квартиры

Полностью облицевать плиткой всю ванную комнату не является актуальным с точки зрения дизайна и экономически не оправдано. Вместо этого можно использовать сочетание краски и плитки, что будет и дешевле, и не создаст впечатление операционной.



Высота бортика из плитки может быть выбрана произвольно, в нашем случае мы выбрали 1,2 метра. Остальные стены можно покрасить моющейся краской. Подготовительный процесс аналогичен обычной покраске стен, но следует нанести три или даже четыре слоя краски, чтобы она прослужила дольше.