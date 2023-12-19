Топ-7 способов сэкономить на ремонте квартиры

Posted 19 декабря 2023, 08:32
Published 19 декабря 2023, 08:32
Modified 19 декабря 2023, 08:34
Updated 19 декабря 2023, 08:34
Умный способ сэкономить на отделке — использовать уже имеющиеся бетон и кирпич в интерьере. Однако перед этим необходимо тщательно изучить состояние поверхностей, чтобы убедиться в их пригодности и достаточной привлекательности. Если все в порядке, то можно оставить стену без отделки и нанести защитный лак, который сохранит ее внешний вид.
Вариант с декоративной штукатуркой «под бетон» обходится гораздо дороже, так как требует выполнения предварительных работ и нанесения слоя штукатурки.
Такой же подход можно использовать и с кирпичом. Если речь идет о квартире в старом доме, то можно удалить штукатурку с кирпичной стены. Это тоже потребует затрат, но будет дешевле, чем покупка декоративного кирпича, имитирующего кирпичную стену.
Нет необходимости создавать идеальный уровень стен перед покраской.
Ведь чем ровнее делать, тем больше затрат на ремонт. Обычно используется следующая технология: наносят слой штукатурки на стены, затем кладут сетку и наносят шпаклевку для последующей покраски.
Необходимо просто шпатлевать и красить неровные стены. В этой неровности есть своя привлекательность: ведь все любят Италию и старый Петербург, где фасады также не всегда идеально ровные.
Мы обычно создаем контраст, объединяя ровные и неровные стены — это придает живой и самобытный эффект.
Стоимость работы дизайнера в Москве обычно составляет не менее 1200 ₽ за квадратный метр, что означает, что для разработки дизайн-проекта трехкомнатной квартиры площадью 80 квадратных метров придется заплатить около 100 000 ₽.
Есть несколько способов найти доступного дизайнера, но мы расскажем только о одном из них. Можно обратиться в архитектурный институт и разместить объявление на студенческой доске, сообщая о своем поиске дизайнера.
В качестве вознаграждения за работу студенты смогут использовать дизайн квартиры как основу для своего выпускного проекта. Благодаря такому необычному решению, можно сэкономить более 80 000 ₽.
Возможность разработки дизайн-проекта самостоятельно. Если вы уверены в своих творческих навыках, то вы можете приобрести специальную бумагу и потратить несколько дней на визуализацию планировки квартиры.
Рассмотрим ситуацию, когда нам нравится мебель или светильник от дизайнера, который хотим добавить в наш новый интерьер. Эти предметы обладают хорошим качеством и имеют высокую стоимость.
Однако, перед тем как принять решение о покупке, стоит изучить предложения на рынке мебели и осветительных приборов. Возможно, существуют альтернативы — такие, которые являются копиями оригинала, но не уступают ему по внешнему виду.
Одни из значительных расходов, связанных с улучшением жилищных условий, — это монтаж звукопоглощающих материалов. Обычно кирпичные здания обладают хорошей защитой от шума, поэтому в таких домах можно экономить на звукоизоляции. Однако панельные и монолитные конструкции часто требуют дополнительной шумоизоляции.
Полностью облицевать плиткой всю ванную комнату не является актуальным с точки зрения дизайна и экономически не оправдано. Вместо этого можно использовать сочетание краски и плитки, что будет и дешевле, и не создаст впечатление операционной.
Высота бортика из плитки может быть выбрана произвольно, в нашем случае мы выбрали 1,2 метра. Остальные стены можно покрасить моющейся краской. Подготовительный процесс аналогичен обычной покраске стен, но следует нанести три или даже четыре слоя краски, чтобы она прослужила дольше.
Покупка материалов в строительных магазинах не всегда является наиболее выгодным вариантом.
Если речь идет о строительных смесях, то на рынке можно договориться о скидке при покупке большого количества. Более выгодную цену также можно найти в оптово-розничных фирмах или в интернет-магазинах. Некоторые компании, которые изначально занимаются оптовой продажей, открывают интернет-магазины для розничных клиентов.