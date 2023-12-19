Сколько льготных ипотек может взять человек в 2024 году и как это работает

Можно ли получить второй льготный кредит

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Можно ли получить второй льготный кредит по другой программе, если первый уже погашен?

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