Сколько льготных ипотек может взять человек в 2024 году и как это работает

Posted 19 декабря 2023, 15:14
Published 19 декабря 2023, 15:14
Modified 19 декабря 2023, 15:16
Updated 19 декабря 2023, 15:16
Были изменены правила предоставления льготной ипотеки. Среди прочего, введено новое требование — у каждого человека будет только одна возможность получить подобный кредит. Если заемщик нарушит эти правила и попытается воспользоваться льготной ипотекой во второй раз, банк установит для него ставку, соответствующую рыночным условиям.
Если заемщик уже получил кредит по одной из льготных программ, то он не сможет претендовать на кредит по другой госпрограмме. Однако это правило не распространяется на кредиты, которые были оформлены до вступления нового постановления в законную силу. Такие договоры не будут подвергаться штрафным санкциям, указанным в новом постановлении, которое вступило в силу 23 декабря 2023 года.
Да. Это возможно, если после первого получения кредита по программе «Семейная ипотека» у заемщика появился еще один ребенок или если семья полностью выплатила первый льготный кредит и хочет приобрести более просторное жилье, чем предыдущее.
Нет. Это правило применяется только для семейной ипотеки. В отношении других кредитов, оформленных с 23 декабря, засчитываются даже те, которые были погашены.
Льготные ипотеки, которые успели оформить до 23 декабря, не учитываются при определении количества льготных жилищных кредитов. Если человек получил льготную ипотеку до этой даты, он может получить еще одну. Например, если до 23 декабря 2023 года человек уже получил ипотеку по одной программе, он может обратиться за второй по IT-ипотеке.
Важно: по некоторым программам продолжает действовать принцип однократности выдачи. Нельзя оформить две льготные ипотеки на новостройки или две IT-ипотеки.
Президент Владимир Путин, по информации РБК, вел запрет на повышение процентной ставки по ипотечным кредитам, если заемщик откажется от страхования. Эта мера начнет действовать с 1 июля 2024 года. Запрет коснется новых кредитов, которые люди получат после этой даты.
До этого банки имели возможность повышать ставки по ипотеке, если некоторые клиенты отказывались от страховки, чтобы свести к минимуму возможные финансовые риски. Однако с июля 2024 года кредиторы смогут повышать ставку только до уровня, который был указан в момент подписания договора.
Гендиректор компании «Итака» Василий Павлов рассказал «Циан», что спрос на первичном рынке недвижимости снизится на 30-50%. Однако он не ожидает резкого роста продаж в ближайшее время.
Он объясняет, что обычно перед снижением цен происходит временный подъем продаж. Но в данной ситуации такого роста ему не предвидится. Цены на недвижимость остаются высокими, а застройщики не снижают их. Все доводы о необходимости снижения цен уже давно действуют, но пока это не происходит.
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Более 30% потенциальных покупателей жилых объектов в Москве отложат свои намерения на год из-за снижения максимальной суммы, доступной по льготной ипотеке. Это мнение высказали эксперты, которые были опрошены ТАСС.
Представитель компаний «А101» Рустам Азизов, заявил о том, что примерно 30% потенциальных покупателей планируют отложить свою покупку на год. Они хотят проанализировать свои возможности в новых условиях или продолжить накопление первоначального взноса.
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