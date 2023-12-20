Эксперты рассказали, стоит ли покупать квартиру перед Новым годом

Posted 20 декабря 2023, 10:34
Published 20 декабря 2023, 10:34
Modified 20 декабря 2023, 10:36
Updated 20 декабря 2023, 10:36
В декабре многие люди стремятся завершить все дела, чтобы не нести их с собой в следующий год. Но как насчет важных вещей, например, покупки жилья?
Эксперты рассказали о том, стоит ли спешить с приобретением или продажей недвижимости в 2023 году или лучше решать эти вопросы в начале нового года.
По словам Ксении Чернецкой, руководителя Центра «Объектив», со второго квартала текущего года спрос на новостройки в Екатеринбурге рос. В сентябре было зафиксировано рекордное количество сделок по договору долевого участия — более 5100. Однако сейчас наблюдается спад спроса, но есть возможность приобрести квартиры на первичном рынке со скидками.
Она рассказала изданию e1.ру, что количество сделок на рынке новостроек всё еще остается высоким, но падает по сравнению с пиком в сентябре. На рынке можно заметить некоторое охлаждение спроса, и застройщики логически реагируют на это стимулирующими акциями.
В декабре активно проводятся акции со скидками, в некоторых проектах можно приобрести квартиру с дисконтом до 500 тысяч рублей, подчеркнула Ксения Чернецкая.
«Если вы хотите купить себе жилье, сейчас есть возможность сделать это на более выгодных условиях. Особенно стоит учесть низкие процентные ставки по льготным ипотечным программам. Если вы уже приняли решение о покупке или продаже квартиры в новом году, не стоит откладывать выполнение этого дела», — рассказала эксперт.
Согласно словам Екатерины Тороповой, руководителя агентства по недвижимости «Метражи», спешка может увеличить вероятность принятия необдуманного решения. Однако никто не запрещает изучать варианты, особенно если вы ищете квартиру на первичном рынке.
«При покупке новостройки в декабре застройщики вынуждены закрыть свой финансовый год и провести расчеты с подрядчиками, поэтому они более склонны давать скидки и объявлять различные акции. Если человек уже планировал покупку новостройки в ближайшем будущем, то в декабре можно найти выгодное предложение. Важно закрепить цену, процентную ставку и размер первоначального взноса для сохранения выгодных условий», — отмечает Екатерина Торопова.
Люди, продающие жилье, осознают, что если они не совершат сделку в настоящий момент, то им придется ждать своего клиента до весны, когда начнется новый деловой сезон на рынке недвижимости. Из-за этого они вынуждены идти на уступки и снижать цены. Обычно скидки незначительные: на квартиры стоимостью до 10 млн рублей скидка обычно составляет не более 200 тысяч рублей, говорит Андрей Богословский, руководитель офиса «Сокол» компании «Инком-Недвижимость». Если стоимость квартиры превышает 10 млн рублей, то может быть сделан дисконт в размере 500 тысяч рублей.
Андрей Богословский рассказал ЦИАН, что рост цен ожидается только в самом доступном сегменте, так как конкуренция среди покупателей возрастает. Большинство других участников, по его словам, будут готовы сыграть в Деда Мороза и предложить покупателю скидку.
На рынке недвижимости декабрь всегда был периодом активного спроса и привлекательных предложений для покупателей. В это время действительно есть много интересного и из чего выбрать. Январь же, напротив, похож на торговый центр после распродажи — выбор уже не такой обширный.
Покупка или продажа квартиры — это процесс, который люди хотят закончить как можно скорее. Продавцы также стремятся завершить все дела к концу года и начать новую главу с чувством завершенности. Поэтому они готовы идти навстречу покупателям и предлагать значительные скидки перед праздниками.
Обычно с новым годом вступают в силу новые законы и правила, которые могут существенно повлиять на цены на рынке недвижимости. Изменения могут быть как положительными, так и отрицательными, и не всегда можно точно предсказать их последствия. Декабрь в этом смысле — это «синица в руках»: вы знаете точную стоимость квадратного метра и минимальную ипотечную ставку. Январь же — это «нестабильный журавль в небе» (да, он летит близко, но все же нестабильный).
Максимальная сумма, которую можно получить по льготной ипотеке с 23 декабря составит 6 миллионов рублей для жилья во всех регионах России. По новым условиям, первоначальный взнос должен составлять не менее 30% от стоимости жилья, в то время как до указанной даты он был равен 20%.
Ставка по льготной ипотеке составляет 8% годовых.
Программа льготной ипотеки с государственной поддержкой будет действовать до 1 июля 2024 года, после чего банки могут прекратить заключать новые договоры.