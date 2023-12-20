Эксперты рассказали, стоит ли покупать квартиру перед Новым годом





Покупка или продажа квартиры — это процесс, который люди хотят закончить как можно скорее. Продавцы также стремятся завершить все дела к концу года и начать новую главу с чувством завершенности. Поэтому они готовы идти навстречу покупателям и предлагать значительные скидки перед праздниками.



Обычно с новым годом вступают в силу новые законы и правила, которые могут существенно повлиять на цены на рынке недвижимости. Изменения могут быть как положительными, так и отрицательными, и не всегда можно точно предсказать их последствия. Декабрь в этом смысле — это «синица в руках»: вы знаете точную стоимость квадратного метра и минимальную ипотечную ставку. Январь же — это «нестабильный журавль в небе» (да, он летит близко, но все же нестабильный).