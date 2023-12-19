Эксперты рассказали, что ждет льготную ипотеку в 2024 году и когда ее свернут





По его словам, в результате российский рынок жилья постепенно охладится: количество людей, которые хотят получить ипотеку, будет расти, а число тех, кто реально сможет ее получить, будет сокращаться.



«Кроме того, мы часто сталкивались с ситуацией, когда люди брали ипотеку, а для первоначального взноса использовали обычный микрокредит. Но если такой кредит составит 30%, особенно при высокой процентной ставке, то многие люди не смогут получить микрозайм, что ещё больше остановит рост рынка. Вместе с тем, ожидается рост арендного рынка, поскольку те, кто не может позволить себе купить жилье в ипотеку, будут его арендовать», — подчеркнул Зубец.