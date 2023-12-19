Эксперты рассказали, что ждет льготную ипотеку в 2024 году и когда ее свернут

Posted 19 декабря 2023, 12:17
Published 19 декабря 2023, 12:17
Modified 19 декабря 2023, 12:19
Updated 19 декабря 2023, 12:19
Руслан Сырцов считает, что изменения в программе льготной ипотеки, связанные с увеличением первого взноса и уменьшением максимальной суммы кредита, говорят о постепенном сокращении этой программы.
Сырцов рассказал РИА «Недвижимость», что это решение правительства является последним этапом перед полным завершением программы в июле 2024 года. Он утверждает, что новые условия негативно повлияют на выдачу субсидированных кредитов в столице, так как отменена комбинированная ипотека с господдержкой, а ограничение в 6 миллионов рублей недостаточно значимо для первичного рынка столицы.
Тем не менее, согласно информации от представителя агентства, данная ситуация не является серьезной угрозой для рынка жилья. Государство все еще сохраняет прежние условия для семейной и IT-ипотеки. Если потенциальные покупатели не могут воспользоваться этими программами, они всегда могут обратиться к другим удобным инструментам, предоставляемым застройщиками, например, траншевой ипотеке.
Следовательно, по мнению Сырцова, значительного снижения объемов продаж не следует ожидать. Он считает, что решение правительства является компромиссом, который необходим для сохранения бюджетных денег и не причинит ущерб строительной отрасли.
Увеличение начального платежа по льготной ипотеке на новостройки до 30% и выравнивание максимальной суммы кредита для всех регионов приведет к уменьшению объема ежемесячных выдач таких кредитов как минимум в два раза, сообщил РИА «Новости» глава портала «ЕРЗ.РФ» Кирилл Холопик.
«В результате новых требований объемы льготной ипотеки будут уменьшены как минимум вдвое. Это значительный шаг в направлении сокращения программы. Однако, семейная ипотека станет более привлекательной в текущих условиях», — считает Холопик.
Екатерина Никитина, вице-президент Ассоциации риэлторов Москвы, считает, что более строгие условия для льготной ипотеки приведут к уменьшению спроса на новостройки в Москве и Подмосковье. «Уже в ближайшем будущем только за счет увеличения первоначального платежа спрос на недвижимость в Москве и области снизится на 10-15%. Если добавить к этому ограничение кредитных сумм до 6 миллионов рублей для всех регионов, то для Москвы это не позволит ничего купить, учитывая текущие цены. Поэтому можно предположить еще большее снижение спроса», — говорит она.
Она также отмечает, что хотя спрос на рынке может временно увеличиться, поскольку все покупатели, находящиеся в процессе получения ипотеки, будут стараться заключить сделки по старым условиям, уже в январе это приведет к затишью. При этом определенная часть покупателей начнет интересоваться вторичным рынком жилья.
Александр Цыганов, представитель Финансового университета при правительстве России, считает, что эти изменения должны привлечь внимание покупателей к новым жилым комплексам в городах за пределами столицы и крупных экономических центров. В этих регионах наблюдается рост производства, увеличиваются рабочие места и доходы населения. Для тех, кто хочет начать жить лучше, то новые льготные условия по ипотеке станут вполне доступными.
Правительство обнаружило способ исключить с рынка жилья людей, у которых недостаточно финансовых средств и которые могут быть неплатежеспособными заемщиками. Об этом заявил представитель Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в интервью ИА Регнум.
По его словам, в результате российский рынок жилья постепенно охладится: количество людей, которые хотят получить ипотеку, будет расти, а число тех, кто реально сможет ее получить, будет сокращаться.
«Кроме того, мы часто сталкивались с ситуацией, когда люди брали ипотеку, а для первоначального взноса использовали обычный микрокредит. Но если такой кредит составит 30%, особенно при высокой процентной ставке, то многие люди не смогут получить микрозайм, что ещё больше остановит рост рынка. Вместе с тем, ожидается рост арендного рынка, поскольку те, кто не может позволить себе купить жилье в ипотеку, будут его арендовать», — подчеркнул Зубец.
Дмитрий Щегельский, глава Национальной палаты недвижимости Дмитрий Щегельский рассказал ЦИАН, что после 23 декабря ожидается уменьшение сделок с новостройками. Ужесточение условий для льготной ипотеки снизит количество заинтересованных покупателей на 25-30%. По мнению эксперта, имеющиеся льготные программы продолжат привлекать желающих использовать их, хотя их число будет постепенно сокращаться. В течение следующих трех лет застройщики будут стараться сохранить цены на высоком уровне.
Напомним, что во всех регионах теперь возможно получить кредит по льготной ипотеке на сумму только до 6 млн рублей. Однако, чтобы воспользоваться этими условиями, необходимо внести первоначальный взнос в размере 30%. Такие изменения были внесены с целью стабилизации рынка жилкредитования в стране.
Действие программы должно завершиться 1 июля 2024 года.