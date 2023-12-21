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Posted 21 декабря 2023, 16:35

Published 21 декабря 2023, 16:35

Modified 21 декабря 2023, 16:37

Updated 21 декабря 2023, 16:37

Принять квартиру у застройщика

Как застройщики сдают квартиры с дефектами и что делать

21 декабря 2023, 16:35
Фото: 1MI. Принять квартиру у застройщика
В России не редкость, когда строительные компании сдают квартиры недоделанными и с дефектами. Как с этим бороться и что можно предъявить застройщику, в материале Newia.

Часто бывает, что завершено строительство дома, и есть разрешение на его ввод в эксплуатацию. Жильцов приглашают подписать акт приема-передачи и забрать ключи от своих квартир. Однако, перед тем как поставить свою подпись, необходимо быть осторожными и все проверить.

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Иногда поджимающие сроки и стремление застройщика сэкономить приводят к недостаточному качеству выполняемых строительных и отделочных работ. Как следует действовать, чтобы заставить компанию исправить эти дефекты?

На что обратить внимание при приемке квартиры

В квартире в новостройке могут быть различные недочеты, которые довольно часто встречаются. Это, например, трещины в стенах и потолках, не ровный пол, неправильно выровненные стены или перекосы. Также могут попадаться стыки плит, которые не примыкают друг к другу плотно или имеют подпирание, а гидроизоляция в санузлах может либо отсутствовать, либо выполнена не качественно.

Если говорить о инженерных системах, то здесь тоже могут быть недочеты — отсутствие или неработоспособность электрической проводки или проблемы с теплоснабжением, вентиляцией и так далее. Не редко можно встретить и некачественно выполненный косметический ремонт — это может быть неправильно наклеенные обои, битая плитка и прочие неисправности.

Стоит отметить, что если вам не нравится цвет краски на стенах или расцветка обоев, то при таких претензиях к застройщику жалобы не принимаются. Эти вещи считаются чисто вопросом вкуса и личных предпочтений.

Как принять квартиру от застройщика

Оценивая качество выполненных работ, стоит обратить внимание на несколько моментов. Если квартира имеет свободную планировку или черновую отделку, перед подписанием акта приемки нужно проверить качество остекления, состояние труб и радиаторов отопления, а также работоспособность вентиляции, канализации и водопровода. Также следует проверить, как закрывается входная дверь, наличие трещин в стенах и перекрытиях, ровность бетонной стяжки и работоспособность электросчетчика.

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Если жилье имеет отделку от застройщика, кроме вышеуказанных моментов, нужно убедиться, что в санузлах и на кухне присутствует необходимая сантехника и плитка, проведена электрическая разводка во всей квартире, все розетки и выключатели функционируют исправно.

Также должны быть присутствовать отопительные приборы, напольное покрытие, межкомнатные двери, а стены должны быть окрашены или оклеены обоями. Качество выполненных отделочных работ тоже следует учесть.

Застройщик сдал квартиру с дефектом
Застройщик сдал квартиру с дефектом. Фото: 1MI



Для документального подтверждения любых обнаруженных недостатков рекомендуется составить смотровой лист и внести все нарушения в него. Если есть возможность, можно сделать фото- или видеосъемку. Главное — подробно описать недочеты на бумаге и получить подпись застройщика. Также необходимо установить сроки для устранения недостатков и фиксировать их на бумаге.

Что делать, если нашли дефекты в новостройке

Не подписывайте документ о приемке квартиры. Обычно так делается, если обнаружены серьезные проблемы, которые делают жилье непригодным для проживания. Застройщик должен бесплатно устранить эти проблемы в течение 60 дней. Вы не получите ключи от квартиры до тех пор, пока не будут устранены все недостатки.

Если стройкомпания отказывается подписать документ о состоянии квартиры, нужно отправить ему письменное требование с просьбой устранить обнаруженные проблемы. В этом документе необходимо указать все недостатки, которые были обнаружены. Согласно закону, застройщик обязан самостоятельно исправить эти проблемы, снизить стоимость, указанную в договоре, на сумму дефектов или возместить расходы на их устранение.

Если вы согласились с застройщиком на ремонт после подписания акта, вам нужно предоставить ремонтной бригаде застройщика доступ к помещению.

Если это не сделать, то время устранения проблем может затянуться.

Что делать, если увидели дефекты после акта приемки

Не беспокойтесь — на объекте, приобретенном по договору долевого участия, предусмотрена гарантия: 1 год на отделку, 3 года на инженерные системы, 5 лет на конструкцию.

После переезда, в случае возникновения неисправностей, будьте в курсе, что у вас есть право на гарантийное обслуживание от застройщика. Если он отказывается устранить недостатки, не стоит сразу обращаться в суд. Разберитесь в том, попадают ли эти проблемы под гарантийное обслуживание.

Заставить застройщика исправить недочеты
Заставить застройщика исправить недочеты. Фото: 1MI

Лучше попытаться урегулировать ситуацию в досудебном порядке, так как судебное разбирательство не всегда быстро. Рассказываем, почему это не всегда удобно:

  1. Нужно провести экспертизу.
  2. Нельзя делать ремонт в квартире, пока будет идти суд.
  3. Необходимо заплатить приемщику.
  4. Придется заплатить юристам и уплатить налог.
  5. Сумма к выплате по суду может оказаться меньше ожидаемой.
  6. Суд длится несколько месяцев.

Обычно застройщики стремятся избежать судебных процессов и исправляют обнаруженные дефекты самостоятельно. Основное — отразить эти проблемы в акте приемки и предоставить возможность компании устранить недостатки, потому что в конечном итоге это будет быстрее, выгоднее и спокойнее для вас, чем длительные судебные разбирательства. Важно помнить, что на рынке существует много надежных, ответственных застройщиков и качественного жилья.

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