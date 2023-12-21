Как застройщики сдают квартиры с дефектами и что делать

Posted 21 декабря 2023, 16:35
Published 21 декабря 2023, 16:35
Modified 21 декабря 2023, 16:37
Updated 21 декабря 2023, 16:37
Часто бывает, что завершено строительство дома, и есть разрешение на его ввод в эксплуатацию. Жильцов приглашают подписать акт приема-передачи и забрать ключи от своих квартир. Однако, перед тем как поставить свою подпись, необходимо быть осторожными и все проверить.
Иногда поджимающие сроки и стремление застройщика сэкономить приводят к недостаточному качеству выполняемых строительных и отделочных работ. Как следует действовать, чтобы заставить компанию исправить эти дефекты?
В квартире в новостройке могут быть различные недочеты, которые довольно часто встречаются. Это, например, трещины в стенах и потолках, не ровный пол, неправильно выровненные стены или перекосы. Также могут попадаться стыки плит, которые не примыкают друг к другу плотно или имеют подпирание, а гидроизоляция в санузлах может либо отсутствовать, либо выполнена не качественно.
Если говорить о инженерных системах, то здесь тоже могут быть недочеты — отсутствие или неработоспособность электрической проводки или проблемы с теплоснабжением, вентиляцией и так далее. Не редко можно встретить и некачественно выполненный косметический ремонт — это может быть неправильно наклеенные обои, битая плитка и прочие неисправности.
Стоит отметить, что если вам не нравится цвет краски на стенах или расцветка обоев, то при таких претензиях к застройщику жалобы не принимаются. Эти вещи считаются чисто вопросом вкуса и личных предпочтений.
Оценивая качество выполненных работ, стоит обратить внимание на несколько моментов. Если квартира имеет свободную планировку или черновую отделку, перед подписанием акта приемки нужно проверить качество остекления, состояние труб и радиаторов отопления, а также работоспособность вентиляции, канализации и водопровода. Также следует проверить, как закрывается входная дверь, наличие трещин в стенах и перекрытиях, ровность бетонной стяжки и работоспособность электросчетчика.
Если жилье имеет отделку от застройщика, кроме вышеуказанных моментов, нужно убедиться, что в санузлах и на кухне присутствует необходимая сантехника и плитка, проведена электрическая разводка во всей квартире, все розетки и выключатели функционируют исправно.
Также должны быть присутствовать отопительные приборы, напольное покрытие, межкомнатные двери, а стены должны быть окрашены или оклеены обоями. Качество выполненных отделочных работ тоже следует учесть.
Для документального подтверждения любых обнаруженных недостатков рекомендуется составить смотровой лист и внести все нарушения в него. Если есть возможность, можно сделать фото- или видеосъемку. Главное — подробно описать недочеты на бумаге и получить подпись застройщика. Также необходимо установить сроки для устранения недостатков и фиксировать их на бумаге.
Не подписывайте документ о приемке квартиры. Обычно так делается, если обнаружены серьезные проблемы, которые делают жилье непригодным для проживания. Застройщик должен бесплатно устранить эти проблемы в течение 60 дней. Вы не получите ключи от квартиры до тех пор, пока не будут устранены все недостатки.
Если стройкомпания отказывается подписать документ о состоянии квартиры, нужно отправить ему письменное требование с просьбой устранить обнаруженные проблемы. В этом документе необходимо указать все недостатки, которые были обнаружены. Согласно закону, застройщик обязан самостоятельно исправить эти проблемы, снизить стоимость, указанную в договоре, на сумму дефектов или возместить расходы на их устранение.
Если вы согласились с застройщиком на ремонт после подписания акта, вам нужно предоставить ремонтной бригаде застройщика доступ к помещению.
Если это не сделать, то время устранения проблем может затянуться.
Не беспокойтесь — на объекте, приобретенном по договору долевого участия, предусмотрена гарантия: 1 год на отделку, 3 года на инженерные системы, 5 лет на конструкцию.
После переезда, в случае возникновения неисправностей, будьте в курсе, что у вас есть право на гарантийное обслуживание от застройщика. Если он отказывается устранить недостатки, не стоит сразу обращаться в суд. Разберитесь в том, попадают ли эти проблемы под гарантийное обслуживание.
Лучше попытаться урегулировать ситуацию в досудебном порядке, так как судебное разбирательство не всегда быстро. Рассказываем, почему это не всегда удобно:
Обычно застройщики стремятся избежать судебных процессов и исправляют обнаруженные дефекты самостоятельно. Основное — отразить эти проблемы в акте приемки и предоставить возможность компании устранить недостатки, потому что в конечном итоге это будет быстрее, выгоднее и спокойнее для вас, чем длительные судебные разбирательства. Важно помнить, что на рынке существует много надежных, ответственных застройщиков и качественного жилья.