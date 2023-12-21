Как застройщики сдают квартиры с дефектами и что делать

В квартире в новостройке могут быть различные недочеты, которые довольно часто встречаются. Это, например, трещины в стенах и потолках, не ровный пол, неправильно выровненные стены или перекосы. Также могут попадаться стыки плит, которые не примыкают друг к другу плотно или имеют подпирание, а гидроизоляция в санузлах может либо отсутствовать, либо выполнена не качественно.