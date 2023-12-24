Как накопить деньги на квартиру с маленькой зарплатой

Сначала рекомендуется копить деньги, а после этого отправляться в магазин — это нужно сделать привычкой. Особенно полезно пополнять свои накопления в день получения зарплаты, так вы будете легче справляться с эмоциональной нагрузкой. Кроме того, вы сразу будете видеть общую сумму, которую можно распределить на месячные расходы.