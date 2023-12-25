Набиуллина рассказала, станет ли льготная ипотека экзотикой

Posted 25 декабря 2023, 15:33
Published 25 декабря 2023, 15:33
Modified 25 декабря 2023, 15:35
Updated 25 декабря 2023, 15:35
По словам Набиуллиной, ипотечный кредит будет продолжать развиваться. Темпы роста составят не 35%, как в текущем году, а 7-12%. Она считает положительным то, что медленный рост кредитов поможет снизить давление на цены на недвижимость, которые уже значительно выросли.
«Льготная ипотека не будет чем-то экзотическим. Массовая программа льготной ипотеки, доступная для всех, закончится в июле, но адресная ипотека, включая семейную, останется доступной. Семейная ипотека уже по объемам приближается к массовой программе льготной ипотеки. Поэтому льготная ипотека останется, но конечно, она не будет такой популярной, как до 2020 года. Кроме этого, рыночная ипотека также будет развиваться. Да, темпы роста замедлились, но все равно развитие продолжится», — рассказала глава ЦБ.
По словам Набиуллиной, в ряде регионов происходит застой на рынке недвижимости.
«Мы видим, что строительство жилья и доступность ипотеки сконцентрированы в крупных городах. Именно поэтому нужны эффективные инструменты, позволяющие людям независимо от места проживания решить свои проблемы с жильем. Эту ситуацию будем обсуждать», — уточнила собеседница.
Она добавила, необходимо также уделить внимание рыночной ипотеке. Ведь люди, которые не подходят ни под какие льготные или адресные программы, также должны иметь возможность использовать рыночные инструменты для решения своих жилищных потребностей.
В разговоре с журналистом ЦИАН Алексей Новиков, директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet, предположил, что в следующем году мы увидим значительное снижение спроса на программы с государственной поддержкой.
Он отметил, что эти программы будут наиболее активно использоваться в Подмосковье и в районе Новая Москва, где стоимость недвижимости ниже чем в самой Москве. В то же время, в старых границах города по этой программе будут обращаться клиенты, имеющие возможность внести первоначальный взнос в размере 50% и более.
Спрос, по мнению эксперта, будет сосредоточен на семейных и IT-ипотеках. Тем не менее, некоторые клиенты предпочтут ожидать снижения цен или изменения процентных ставок по стандартным продуктам.
Кроме того, могут появиться как клиенты, которые возьмут потребительский кредит для оплаты первоначального взноса, так и те, кто решит продать свою старую недвижимость, чтобы купить новую.
Руководитель Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский также утверждает, что спрос на новое жилье снизится в следующем году после изменения условий по выгодной ипотеке.
Однако он подчеркивает, что в рыночной сфере есть и другие проблемы, которые нельзя игнорировать. Одна из основных задач заключается в обеспечении строительства достаточного объема нового жилья, чтобы удовлетворить текущий и будущий спрос, а также заменить аварийное и старое жилье. Стоит помнить о плановом минимуме ввода 120 миллионов квадратных метров нового жилья в год, который является необходимым.
Помимо этого, Владислав Преображенский подчеркивает, что выполнение стратегических планов не должно быть зависимым исключительно от наличия выгодных программ ипотеки. По его мнению, спрос на жилье должен определяться рыночными условиями, чтобы большинство людей имело возможность приобрести недвижимость по текущим ценам.
Хотя внесены изменения в подходах, все же возникает вопрос о скорости этого перехода. Согласно мнению Преображенского, на этом пути доступность жилья для некоторых групп покупателей может ухудшиться. Однако участники рынка и правительство могут предпринять меры для смягчения этого перехода.
Теперь во всех регионах России есть максимальная сумма ипотечного кредита по льготной программе составляет 6 миллионов рублей. Ранее для Москвы, Подмосковья она была в два раза больше — 12 миллионов рублей.
Кроме того, сейчас нельзя получить дополнительную сумму кредита по рыночным процентам, что называется комбинированной ипотекой. Раньше в Московском регионе можно было получить кредит до 30 миллионов рублей, а в других регионах — до 15 миллионов. Сейчас такая возможность доступна только для IT-ипотеки и семейной ипотеки.
Вместе с этим увеличился необходимый первоначальный взнос до 30%.