Эксперты дали страшные прогнозы по росту цен на квартиры в 2024 году

Posted 31 декабря 2023, 11:40
Published 31 декабря 2023, 11:40
Modified 31 декабря 2023, 11:42
Updated 31 декабря 2023, 11:42
По прогнозам Бардиной, в следующем году цены на новые жилые комплексы комфорт и бизнес-класса вырастут. Это будет обусловлено сохранением государственных программ по адресной поддержке. Кроме того, ожидается рост цен на премиум-класс, где спрос почти не зависит от доступности ипотеки.
В результате, по мнению эксперта, жилье станет еще дороже. Учитывая, что ужесточили условия получения льготной ипотеки, а стоимость квартира росла весь 2023 год.
Инвестирование в недвижимость все еще остается привлекательным выбором для многих россиян. Ведь приобретенная квартира не исчезнет, а с течением времени ее стоимость будет только расти. Но не каждому удается купить жилье на наличные деньги, особенно с увеличением ключевой ставки Центрального банка до 16% в декабре.
Однако эксперты рынка недвижимости делятся своими прогнозами на будущий год. Представитель компании «Флип» Евгений Шавнев считает, что вложения в жилье в 2024 году все равно стоят того, так как это единственный инвестиционный инструмент в России с полной гарантией сохранности.
Такого же мнения придерживается Наталия Борзенкова, руководитель офиса Митино компании «Инком-Недвижимость». По ее словам, инвестирование в недвижимость сейчас скорее представляет собой способ сохранить уже имеющиеся средства, чем заработать на них.
Однако Борзенкова ожидает, что в 2024 году спрос на первичном и вторичном рынке недвижимости снизится из-за повышения ставок по ипотеке и первоначального взноса.
Светлана Бардина, напротив, видит возможность заработать на инвестициях в жилье. Она указывает на то, что начиная с этого года средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках выросла больше чем инфляция — на 12,2%. Бардина предсказывает, что цены на новостройки в Москве продолжат расти и в 2024 году, не менее чем на уровень инфляции.
Сезонность является важным фактором, о котором мало кто задумывается. Каждый рынок, включая недвижимость, имеет свои сезонные тренды. Понимание этих колебаний может помочь нам в получении выгодной сделки.
На данный момент на рынке недвижимости наступил «мёртвый сезон». В январе у людей самые длинные выходные в году, и они не задумываются о крупных покупках. Спрос на недвижимость падает, что ведет к снижению предложения. Чтобы продать то, что не удалось продать до праздников, владельцы и агенты снижают цены. Однако зима не самое лучшее время для покупки недвижимости.
Середина марта является наиболее оптимальным временем для покупки роскошных квартир. Именно в этот период соотношение спроса и предложения стабилизируется.
Эксперты согласны в том, что середина июня и середина августа — самый оптимальный период, чтобы приобрести квартиру по низкой цене.