Эксперты дали страшные прогнозы по росту цен на квартиры в 2024 году





Однако эксперты рынка недвижимости делятся своими прогнозами на будущий год. Представитель компании «Флип» Евгений Шавнев считает, что вложения в жилье в 2024 году все равно стоят того, так как это единственный инвестиционный инструмент в России с полной гарантией сохранности.



Такого же мнения придерживается Наталия Борзенкова, руководитель офиса Митино компании «Инком-Недвижимость». По ее словам, инвестирование в недвижимость сейчас скорее представляет собой способ сохранить уже имеющиеся средства, чем заработать на них.



Однако Борзенкова ожидает, что в 2024 году спрос на первичном и вторичном рынке недвижимости снизится из-за повышения ставок по ипотеке и первоначального взноса.