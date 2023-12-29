В 2024 году ипотека станет малодоступной и очень дорогой

В ЦБ отметили важные условия, при которых долгосрочный кредит станет выгоднее как банку, так и кредитуемому лицу. В первую очередь, это наличие первоначального взноса, накопленного личными силами. Это связано с тем, что россияне часто берут кредит на первый взнос по ипотеке, тем самым увеличивая свою кредитную нагрузку. Такая категория составила в октябре 6,5% об общего рынка.