Что будет с ценами на жилье в России в 2024 году

По прогнозам Михаила Хорькова, заместителя руководителя комитета Российской гильдии риелторов по аналитике, на ближайшие полгода рынок недвижимости в России затормозит. Количество платежеспособных покупателей значительно уменьшится, в то время как застройщики и владельцы вторичных квартир будут готовы предложить скидки и готовиться к торгам.



Он рассказал Aif.ру, что непредсказуемая ситуация на рынке недвижимости делает сложным составление прогнозов на долгий срок, однако для вторичного рынка можно сделать определенные выводы. В ближайшие полгода ожидается резкое снижение активности покупателей из-за сокращения ипотечных сделок, вызванного высокими процентными ставками.



При этом неясно, будет ли это сопровождаться падением цен. Вероятно, такое снижение произойдет, но не повсюду. Полгода — не самый длительный период, и продавцы могут просто переждать его до следующего подъема спроса со стороны покупателей. Более важным будет наблюдать за поведением продавцов: будут ли они возвращаться на рынок и активно предлагать свои объекты для продажи. Если это произойдет, то появится возможность для изменения цен.