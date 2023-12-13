Что будет с ценами на жилье в России в 2024 году

Posted 13 декабря 2023, 04:23
Published 13 декабря 2023, 04:23
Modified 13 декабря 2023, 04:25
Updated 13 декабря 2023, 04:25
Генеральный директор агентства недвижимости «ЦДН» Анатолий Пысин рассказал ЦИАН, что в настоящее время спрос и цены на рынке поддерживаются благодаря сохранению банками прежних условий по ранее утвержденным кредитам, обычно это продлевается на несколько месяцев. Пока до середины декабря активность в сегменте будет поддерживаться покупателями, которые могут приобрести недвижимость по более низким процентным ставкам. Однако, впоследствии рынок вторичного жилья ожидает замедление.
Постепенно спрос начнет снижаться, что приведет к корректировке цен, но этот процесс произойдет не сразу. Следовательно, замедление спроса и изменение цен можно ожидать в феврале — начале марта 2024 года.
В настоящее время наблюдается формирование пузыря на рынке. В последние несколько лет цены на недвижимость в основном только росли, независимо от ее ликвидности. Однако, при стагнации цен, разные типы недвижимости ведут себя по-разному.
Более дорогие и качественные квартиры (находящиеся в хорошей локации и новых домах) могут немного подешеветь, но незначительно. В то же время, жилье в старых зданиях с непопулярными планировками и расположенное в менее престижных районах может значительно снизиться в цене.
По мнению экспертов, если на рынке не произойдет значительных положительных изменений в 2024 году, а условия ипотеки останутся такими же, как и сейчас, то цены на ликвидную вторичную недвижимость упадут на 5%, а на старую недвижимость — на 15-20%.
Снижение цен также предсказывает Сергей Шлома, директор департамента «Вторичный рынок» в агентстве «ИНКОМ-Недвижимость». Однако его прогноз более мягкий: он предполагает, что цены на вторичное жилье снизятся примерно на 10%, но это произойдет плавно и не раньше весны. Снижение цен будет связано с уменьшением спроса из-за высоких ставок по ипотеке, а предложение при этом будет постепенно расти.
По прогнозам Михаила Хорькова, заместителя руководителя комитета Российской гильдии риелторов по аналитике, на ближайшие полгода рынок недвижимости в России затормозит. Количество платежеспособных покупателей значительно уменьшится, в то время как застройщики и владельцы вторичных квартир будут готовы предложить скидки и готовиться к торгам.
Он рассказал Aif.ру, что непредсказуемая ситуация на рынке недвижимости делает сложным составление прогнозов на долгий срок, однако для вторичного рынка можно сделать определенные выводы. В ближайшие полгода ожидается резкое снижение активности покупателей из-за сокращения ипотечных сделок, вызванного высокими процентными ставками.
При этом неясно, будет ли это сопровождаться падением цен. Вероятно, такое снижение произойдет, но не повсюду. Полгода — не самый длительный период, и продавцы могут просто переждать его до следующего подъема спроса со стороны покупателей. Более важным будет наблюдать за поведением продавцов: будут ли они возвращаться на рынок и активно предлагать свои объекты для продажи. Если это произойдет, то появится возможность для изменения цен.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, что стоимость квартир в новостройках в РФ уменьшится в 2024 году. Abnews со ссылкой на слова эксперта пишет, что это произойдет из-за сокращения спроса на новое жилье в связи с более строгими условиями по льготной ипотеке.
Как объяснил Зубец, существует противоречие между строительным сектором, который заинтересован в расширении ипотечного кредитования, и Министерством финансов, которое финансирует ипотеку из государственного бюджета. Ведомству нужно найти ресурсы для возмещения разницы между льготной ставкой и рыночной ставкой для банков и, фактически, поддерживать застройщиков за счет государственных средств.
По данным эксперта, министерство финансов не готово финансировать застройщиков, поэтому они вместе с Банком России выступают за сокращение предоставляемых средств по ипотеке.
Эксперт подчеркнул, что из-за ужесточения условий текущих программ ипотечного кредитования россияне будут покупать меньше жилья на первичном рынке, и застройщикам придется уменьшить стоимость квартир в 2024 году.