Эксперты предрекли падение цен на «вторичку» в 2024 году

Posted 30 ноября 2023, 22:00
Published 30 ноября 2023, 22:00
Modified 30 ноября 2023, 22:02
Updated 30 ноября 2023, 22:02
«Цены (на вторичку) могут снизиться максимум на 10−12% за год», — такой прогноз дал в ходе пресс-конференции гендиректор Циан Дмитрий Григорьев.
Среднее снижение цен по всей стране на 12% в рекламе означает, что в каких-то регионах жилье подешевеет на 3%, а в каких-то субъектах падение может составить до 25%, продолжил тему президент Национальной палаты недвижимости Дмитрий Щегельский.
В свою очередь, член правления Российской гильдии риелторов Валерий Виноградов полагает, что в следующем году вторичка может подешеветь на 10–15%, но разве что в домах, построенных до 2005–2010 годов.
Председатель управляющего совета Руководящего органа системы сертификации Российской гильдии риелторов Андрей Хромов назвал несколько причин для снижения цен на рынке вторичной недвижимости. Среди них — рост этого сегмента рынка в течение последних лет, а также повышение ставок по ипотеке.
«Это означает, что число покупателей будет снижаться и продавцы будут вынуждены корректировать цены», — сказал Хромов.
При этом многое будет зависеть от ситуации на рынке новостроек. Если цены на жилье в новых домах пойдут вверх, логично, что часть покупателей сделает выбор в пользу вторички, заключил эксперт.