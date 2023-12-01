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Posted 30 ноября 2023, 22:00

Published 30 ноября 2023, 22:00

Modified 30 ноября 2023, 22:02

Updated 30 ноября 2023, 22:02

Эксперты предрекли падение цен на «вторичку» в 2024 году

Эксперты предрекли падение цен на «вторичку» в 2024 году

30 ноября 2023, 22:00
Фото: 1MI.
В некоторых регионах цены на вторичное жилье могут просесть на четверть, но, в целом, падение стоимости недвижимости в этом сегменте вряд ли превысит 10-12%.
«Цены (на вторичку) могут снизиться максимум на 10−12% за год», — такой прогноз дал в ходе пресс-конференции гендиректор Циан Дмитрий Григорьев.

Среднее снижение цен по всей стране на 12% в рекламе означает, что в каких-то регионах жилье подешевеет на 3%, а в каких-то субъектах падение может составить до 25%, продолжил тему президент Национальной палаты недвижимости Дмитрий Щегельский.

В свою очередь, член правления Российской гильдии риелторов Валерий Виноградов полагает, что в следующем году вторичка может подешеветь на 10–15%, но разве что в домах, построенных до 2005–2010 годов.

Председатель управляющего совета Руководящего органа системы сертификации Российской гильдии риелторов Андрей Хромов назвал несколько причин для снижения цен на рынке вторичной недвижимости. Среди них — рост этого сегмента рынка в течение последних лет, а также повышение ставок по ипотеке.

«Это означает, что число покупателей будет снижаться и продавцы будут вынуждены корректировать цены», — сказал Хромов.

При этом многое будет зависеть от ситуации на рынке новостроек. Если цены на жилье в новых домах пойдут вверх, логично, что часть покупателей сделает выбор в пользу вторички, заключил эксперт.

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