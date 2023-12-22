Эксперты заявили о падении цен на жилье на 20% в 2024 году

Posted 22 декабря 2023, 09:24
Published 22 декабря 2023, 09:24
Modified 22 декабря 2023, 09:26
Updated 22 декабря 2023, 09:26
Собеседник рассказал, что следующий год принесет усиление интереса потребителей к сегменту недвижимости ИЖС благодаря стимулированию развития этого рынка. Цены на такую недвижимость будут сопоставимы с ценами на покупку квартиры в новостройке.
В России наблюдается рост интереса к строительству доступных и небольших домов. Владение загородной недвижимостью стало популярным после того, как многие люди пересмотрели свою жизнь в связи с пандемией и экономическим кризисом. Также большое значение имели программы, предоставляющие возможность получить ипотеку.
Отмечается, что цены на новостройки, скорее всего, останутся на текущем уровне и в следующем году. Цены на вторичную недвижимость будут приближаться к ценам на новостройки (разрыв в настоящее время составляет до 30%). Объемы строительства в 2024 году не изменятся по сравнению с предыдущими двумя годами.
Константин Злобин считает, что в 2024 году состав структуры продаж будет следующим: первичная недвижимость — около 40%, вторичная недвижимость — 10%, земельные участки для индивидуального жилищного строительства — 50%. Новостройки будут по-прежнему пользоваться спросом, несмотря на изменение финансовых возможностей будущих покупателей, а вторичный рынок будет стремиться догнать новостройки в популярности среди населения.
Эксперт предполагает, что запланированные ипотечные условия на рынке в 2024 году повлияют на рынок вторичной недвижимости, и цены на ликвидную вторичку вероятнее всего снизятся на 5%, а на старые дома — на 15-20%.
Снижения спроса на рынке недвижимости и оттока покупателей ожидать не стоит, по словам Сергея Шломы, директора направления «Вторичный рынок» компании «ИНКОМ-недвижимость». Высокие процентные ставки по ипотеке не смутили покупателей, так как им обычно требуются ипотечные средства лишь для доплаты, и это не очень большие суммы. Заемщики закладывают возможность рефинансирования ипотечных кредитов в случае снижения ставок.
На данный момент предложение на рынке не увеличивается, поэтому пока еще нет повода для беспокойства. Однако, при существующих ипотечных ставках неизбежно будет снижение спроса: к 2024 году рынок ранок будет работать на 70% обычной активности. Это приведет к увеличению количества объектов на рынке и постепенному снижению цен. Издание BFM со ссылкой на слова Сергея Шломы пишет, цены могут снизиться примерно на 10% во втором квартале следующего года.
Эксперты отмечают, что ситуация на рынке недвижимости в разных частях страны в 2024 году будет различаться и во многом зависеть от количества жилых объектов, которые выведут застройщики на продажу. Например, в Москве риелторы прогнозируют рост цен на уровне 0,5-1,5% в месяц, что примерно соответствует прошлому году.
Представитель «ТСН Недвижимость» Кирилл Правдин рассказал изданию «Аргументы и факты», что стоимость объектов будет расти только у тех застройщиков, которые быстро и правильно адаптируются к изменениям на рынке ипотеки. Например, они должны своевременно использовать уже проверенные инструменты, такие как траншевая ипотека или субсидированные процентные ставки. Однако снижение цен на некоторые объекты на первичном рынке является сложным вопросом. Есть застройщики, которые в конце года переоценили свои жилые комплексы из-за большого спроса. Однако, если говорить о стандартных ценах на недвижимость, то даже в таких проектах ожидать снижения стоимости не приходится. Высшая точка, к которой могут рассчитывать покупатели — это застой в продажах в зимние месяцы или возможные скидки.
После повышения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре, условия для льготной ипотеки претерпели изменения, которые вступят в силу с 23 декабря. Размер первоначального взноса по займам с господдержкой под 8% годовых увеличился с 20% до 30%. Однако, данные изменения не коснулись «семейной», IT и сельхозипотеки, где размер первоначального взноса остался на уровне 20%. Максимальная сумма льготного кредита теперь является единой для всех регионов и составляет до 6 миллионов рублей (ранее в некоторых регионах было до 12 миллионов рублей). Введенные нововведения не распространяются на уже одобренные кредиты.
Также с конца 2023 года доступна «Арктическая ипотека» с процентной ставкой всего 2%. Для приобретения жилья требуется минимум 20% первоначального взноса, максимальная сумма кредита составляет 6 миллионов рублей, а срок кредитования может достигать 20 лет.