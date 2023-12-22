Эксперты заявили о падении цен на жилье на 20% в 2024 году

Снижения спроса на рынке недвижимости и оттока покупателей ожидать не стоит, по словам Сергея Шломы, директора направления «Вторичный рынок» компании «ИНКОМ-недвижимость». Высокие процентные ставки по ипотеке не смутили покупателей, так как им обычно требуются ипотечные средства лишь для доплаты, и это не очень большие суммы. Заемщики закладывают возможность рефинансирования ипотечных кредитов в случае снижения ставок.



На данный момент предложение на рынке не увеличивается, поэтому пока еще нет повода для беспокойства. Однако, при существующих ипотечных ставках неизбежно будет снижение спроса: к 2024 году рынок ранок будет работать на 70% обычной активности. Это приведет к увеличению количества объектов на рынке и постепенному снижению цен. Издание BFM со ссылкой на слова Сергея Шломы пишет, цены могут снизиться примерно на 10% во втором квартале следующего года.