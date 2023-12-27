Банки начали повышать ставки по ипотеке

Сейчас ипотека на вторичном рынке становится все менее доступной. Некоторые банки уже объявили о повышении процентных ставок после того, как ключевая ставка выросла до 16%. Базовые процентные ставки в этих банках теперь составляют порядка 17%, а иногда даже достигают 19%. По информации Sibdom, два крупнейших игрока на рынке ипотеки пока еще не повысили свои ставки, но заявили, что это возможно в будущем. В этом году они привлекают последних заемщиков, и может быть, изменят условия своих программ только в начале следующего года.