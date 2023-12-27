Банки начали повышать ставки по ипотеке

Posted 27 декабря 2023, 05:48
Published 27 декабря 2023, 05:48
Modified 27 декабря 2023, 05:48
Updated 27 декабря 2023, 05:48
Сейчас ипотека на вторичном рынке становится все менее доступной. Некоторые банки уже объявили о повышении процентных ставок после того, как ключевая ставка выросла до 16%. Базовые процентные ставки в этих банках теперь составляют порядка 17%, а иногда даже достигают 19%. По информации Sibdom, два крупнейших игрока на рынке ипотеки пока еще не повысили свои ставки, но заявили, что это возможно в будущем. В этом году они привлекают последних заемщиков, и может быть, изменят условия своих программ только в начале следующего года.
Издание пишет, что несмотря на повышение ключевой ставки, новые заемщики не спешат брать ипотеку. Очевидно, что они не хотят попасть под еще более высокие ставки или повышенные первоначальные взносы. Поэтому пока нет никакого ажиотажа в конце года в отделениях банков.
По информации ЦИАН, с 18 декабря Росбанк увеличил процентные ставки по своим ипотечным программам на 3%. Теперь базовая ставка на покупку готового и строящегося жилья составляет 19,3% годовых, а для приобретения готового дома — 20,3% годовых. Для заявок, которые были одобрены ранее, применяются новые условия.
В декабре Севергазбанк принял решение о повышении ставок по своим рыночным ипотечным программам. Начиная с 21 декабря, ставки были увеличены на 1,25 процентных пункта. Однако условия, которые были утверждены до этой даты, все еще будут действительными до 1 января следующего года.
Альфа-банк также повысил свои базовые ставки по рыночной ипотеке. Ставка на кредиты для покупки первичного и вторичного жилья теперь составляет 17,49% годовых, а базовая ставка для программы «Рефинансирование» равна 17,19%. Условия для заявок, которые были одобрены ранее, остаются без изменений.
С 25 декабря МТС-банк также будет повышать свои ставки по всем ипотечным программам, включая льготные. Кроме того, выдача кредитов по ранее одобренным заявкам будет ограничена по времени, хотя подробности будут сообщены позже.
В ноябре, рост объема ипотечного портфеля российских банков замедлился до 2,8%, в то время как месяц назад этот показатель был на уровне 2,9%.
Это обусловлено увеличением первоначального взноса по льготным программам с 15% до 20%, а также повышением ставок по рыночной ипотеке. В результате, объем ипотечного портфеля российских банков достигает 17,9 трлн рублей, что является значительным увеличением в 30,6% с начала года.
Алексей Попов, представитель Циан.Аналитики, отмечает, что в последнее время наблюдается снижение активности покупателей и количество сделок на рынке недвижимости. Это может быть связано с тем, что с ограничением на выдачу ипотечных кредитов. По словам эксперта, скорость роста ипотечных кредитов в начале следующего года будет продолжать уменьшаться.
«В январе количество сделок сильно зависит от сезонности. Отделить этот фактор от вышеупомянутых условий достаточно сложно. К тому же, на статистику января также будут влиять новые требования Центрального Банка к первоначальному взносу и лимитам», — уточнил эксперт.
Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг рассказал РБК, что влияние на рынок новостроек в 2024 году будет оказывать несколько негативных факторов. В первую очередь, это высокая ключевая ставка. В настоящее время она составляет 16%, что приводит к тому, что рыночные ставки по ипотеке во многих случаях достигают 19-20%. Ожидается, что снижение ключевой ставки произойдет только во второй половине года.
Кроме этого, две программы льготной ипотеки будут действовать до конца первого полугодия. Эксперт выразил надежду, что семейная ипотека, которая поддерживает рынок, сохранится по поручению президента. Однако, общий спрос на рынке будет ниже, чем в 2023 году, который был отмечен рекордным спросом.