newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря 2023, 08:00

Published 25 декабря 2023, 08:00

Modified 25 декабря 2023, 08:02

Updated 25 декабря 2023, 08:02

Эксперт рассказал, какой может стать средняя ставка по ипотеке в 2024 году

Эксперт рассказал, какой может стать средняя ставка по ипотеке в 2024 году

25 декабря 2023, 08:00
Фото: 1MI.
В России в следующем году средняя рыночная ставка по ипотеке может составить 14-16%, сообщил Newia коммерческий директор Концерна «РУСИЧ» Эдуард Гусар.

Что будет с ипотекой в 2024 году

Эксперт дал свои прогнозы по поводу рынка недвижимости в следующем году. Он выделяет следующие тенденции:

  1. Ключевая ставка ожидаемо будет в двухзначных значениях, а значит средняя рыночная ставка по ипотеке 14-16%.
  2. Завершение программы льготной ипотеки, семейную ипотеку сделают более адресной, увеличится количество критерий для ее оформления.
  3. Падение спроса в среднем на 15-20% на первичном рынке и на треть от текущих значений на вторичном.
  4. Основные объемы ввода перешли на 2025 год, в 2024 году к вводу заявлено не так много проектов. К тому же, в июне–октябре 2023 г. в первую очередь спросом пользовались объекты с вводом в 2024 г. — эти лоты быстрее всего вымывались из рынка.

Как подорожало жилье в России

Собеседник рассказал, что в 2023 году было рекордное количество сделок за всю историю наблюдений: за первые 10 месяцев 2023 г. Росреестр зарегистрировал 91 589 договоров долевого участия и 144 695 переходов прав в сегменте вторичного жилья.

Эксперт рассказала, на каких условиях можно получить ипотеку в 2024 году
Узнать подробнее

«Рост стоимости квадратного метра (в среднем от 10 до 20% в зависимости от проекта). Активный рост начался в период с мая по сентябрь, после октября 2023 г. на рынке образовался дефицит ликвидных квартир по бюджетной цене», — сообщил эксперт.

Фото: 1MI

В рамках подведения итогов года он назвал повышение ставок по ипотечным кредитам. Рыночные ставки по ипотеке стали двухзначными.

В этот список он включил изменение в программе по льготной ипотеке: увеличенный первоначальный взнос до 30%, снижение практически в 2 раза суммы кредита для Москвы и Санкт-Петербурга.

На каких условиях дают льготную ипотеку

С 23 декабря внесли изменения в ипотечные программы с государственной поддержкой. В частности, увеличили первоначальный взнос до 30% для льготной ипотеки, которая предоставляется под 8% на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение участка для его строительства.

Кроме того, правительство решило сократить максимальную сумму льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные. Теперь она составляет 6 миллионов рублей. Однако для Дальневосточной и Арктической ипотеки было решено увеличить предельную сумму кредита с 6 до 9 миллионов рублей.

Что будет с ценами на жилье в 2024 году

Текущее состояние рынка новостроек Москвы еще не отразилось полностью на последних мерах российского правительства, касающихся ипотечного кредитования. Цены на недвижимость в столице сейчас находятся на очень высоком уровне — стоимость за квадратный метр выросла на 76% по сравнению с декабрем 2019 года, сообщает РИА «Новости» Елена Лапшина, аналитик «Циан.Аналитики».

Фото: 1MI

Средняя цена за квадратный метр в новостройках Москвы достигла в текущем декабре 347,8 тысячи рублей, что на 9,3% больше, чем год назад.

Что касается предложения, на данный момент застройщики предлагают около 68 тысяч лотов, что примерно соответствует уровню конца 2022 года, но при этом это на 30% больше, чем в среднем в 2019 году, согласно информации Руслана Сырцова, управляющего директора компании «Метриум».

Руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина рассказала, что год прошел без периодов спокойствия. Даже лето, которое обычно является низким сезоном, прошло активно. Мы привыкли к сезонности, но в этом году все по-другому.

Эксперт рассказала, кому льготная ипотека станет бесполезной в 2024 году
Узнать подробнее



Она отметила одну из ключевых тенденций уходящего года — сокращение предложений на рынке вторичной недвижимости. К середине лета количество объектов, выставленных на продажу, уменьшилось на 16-20% по сравнению с началом года, а на некоторых площадках это снижение достигло 25-30%.

По словам Никитиной, за год объем предложения на рынке вторичной недвижимости Москвы уменьшился вдвое: если в январе числилось около 65 тысяч объектов, то в декабре их осталось всего 35 тысяч. Цены на вторичное жилье за год выросли на 9,8%. Однако ситуация с ценами развивалась неоднозначно: в начале года была стагнация и постепенное снижение, но уже летом, из-за повышения ключевой ставки, спрос на жилье возрос и цены начали подниматься.

Читайте также:
Как накопить деньги на квартиру с маленькой зарплатойЭксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать квартиру и когда она окупитсяКак застройщики сдают квартиры с дефектами и что делать
#Илья Протвинов#Общество#Жилье#Ипотека#Вторичный рынок#Государственная поддержка#Первичный рынок#Ставка#Рынок недвижимости#Льготная ипотека#Ликвидные квартиры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика