Эксперт рассказал, какой может стать средняя ставка по ипотеке в 2024 году





Она отметила одну из ключевых тенденций уходящего года — сокращение предложений на рынке вторичной недвижимости. К середине лета количество объектов, выставленных на продажу, уменьшилось на 16-20% по сравнению с началом года, а на некоторых площадках это снижение достигло 25-30%.



По словам Никитиной, за год объем предложения на рынке вторичной недвижимости Москвы уменьшился вдвое: если в январе числилось около 65 тысяч объектов, то в декабре их осталось всего 35 тысяч. Цены на вторичное жилье за год выросли на 9,8%. Однако ситуация с ценами развивалась неоднозначно: в начале года была стагнация и постепенное снижение, но уже летом, из-за повышения ключевой ставки, спрос на жилье возрос и цены начали подниматься.