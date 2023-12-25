Эксперт рассказал, какой может стать средняя ставка по ипотеке в 2024 году

Posted 25 декабря 2023, 08:00
Published 25 декабря 2023, 08:00
Modified 25 декабря 2023, 08:02
Updated 25 декабря 2023, 08:02
Эксперт дал свои прогнозы по поводу рынка недвижимости в следующем году. Он выделяет следующие тенденции:
Собеседник рассказал, что в 2023 году было рекордное количество сделок за всю историю наблюдений: за первые 10 месяцев 2023 г. Росреестр зарегистрировал 91 589 договоров долевого участия и 144 695 переходов прав в сегменте вторичного жилья.
«Рост стоимости квадратного метра (в среднем от 10 до 20% в зависимости от проекта). Активный рост начался в период с мая по сентябрь, после октября 2023 г. на рынке образовался дефицит ликвидных квартир по бюджетной цене», — сообщил эксперт.
В рамках подведения итогов года он назвал повышение ставок по ипотечным кредитам. Рыночные ставки по ипотеке стали двухзначными.
В этот список он включил изменение в программе по льготной ипотеке: увеличенный первоначальный взнос до 30%, снижение практически в 2 раза суммы кредита для Москвы и Санкт-Петербурга.
С 23 декабря внесли изменения в ипотечные программы с государственной поддержкой. В частности, увеличили первоначальный взнос до 30% для льготной ипотеки, которая предоставляется под 8% на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение участка для его строительства.
Кроме того, правительство решило сократить максимальную сумму льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные. Теперь она составляет 6 миллионов рублей. Однако для Дальневосточной и Арктической ипотеки было решено увеличить предельную сумму кредита с 6 до 9 миллионов рублей.
Текущее состояние рынка новостроек Москвы еще не отразилось полностью на последних мерах российского правительства, касающихся ипотечного кредитования. Цены на недвижимость в столице сейчас находятся на очень высоком уровне — стоимость за квадратный метр выросла на 76% по сравнению с декабрем 2019 года, сообщает РИА «Новости» Елена Лапшина, аналитик «Циан.Аналитики».
Средняя цена за квадратный метр в новостройках Москвы достигла в текущем декабре 347,8 тысячи рублей, что на 9,3% больше, чем год назад.
Что касается предложения, на данный момент застройщики предлагают около 68 тысяч лотов, что примерно соответствует уровню конца 2022 года, но при этом это на 30% больше, чем в среднем в 2019 году, согласно информации Руслана Сырцова, управляющего директора компании «Метриум».
Руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина рассказала, что год прошел без периодов спокойствия. Даже лето, которое обычно является низким сезоном, прошло активно. Мы привыкли к сезонности, но в этом году все по-другому.
Она отметила одну из ключевых тенденций уходящего года — сокращение предложений на рынке вторичной недвижимости. К середине лета количество объектов, выставленных на продажу, уменьшилось на 16-20% по сравнению с началом года, а на некоторых площадках это снижение достигло 25-30%.
По словам Никитиной, за год объем предложения на рынке вторичной недвижимости Москвы уменьшился вдвое: если в январе числилось около 65 тысяч объектов, то в декабре их осталось всего 35 тысяч. Цены на вторичное жилье за год выросли на 9,8%. Однако ситуация с ценами развивалась неоднозначно: в начале года была стагнация и постепенное снижение, но уже летом, из-за повышения ключевой ставки, спрос на жилье возрос и цены начали подниматься.