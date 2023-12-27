Сбербанк намерен изменить свои условия при выдаче льготной ипотеки

Новые условия выдачи льготных ипотечных кредитов могут привести к повышению стоимости новостроек на 5-7%. представители компании «Этажи» сообщили об этом журналистам «Известий».



По словам директора по продажам «Этажи» Сергея Зайцева, банки начинают взимать комиссии у застройщиков за выдачу льготных ипотечных кредитов. Это неминуемо отразится на стоимости жилья и приведет либо к снижению прибыльности строительного бизнеса, либо к росту средней цены за квадратный метр в новостройках.



Эксперты заявляют, что в таких условиях финансовые организации вынуждены искать способы сохранения своей доходности и защиты своих кредитных портфелей. Они уже сократили компенсацию за выдачу льготных кредитов дважды в последние полгода. Первый раз это произошло в сентябре и составило 0,5%, а недавно было объявлено о еще одном сокращении на 0,5%.