Сбербанк намерен изменить свои условия при выдаче льготной ипотеки

Posted 27 декабря 2023, 12:32
Published 27 декабря 2023, 12:32
Modified 27 декабря 2023, 18:02
Updated 27 декабря 2023, 18:02
По информации, полученной от пресс-службы Сбербанка в ответ на запрос ТАСС, с 11 января 2024 года данная кредитная организация продолжит предоставлять льготную ипотеку только на квартиры у строительных компаний, аккредитованных банком. Это связано с тем, что с начала следующего года изменятся условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье.
Однако для поддержания клиентов и партнеров банк принял решение продолжить предоставление кредитов по новым условиям. Начиная с 11 января заключение кредитного договора будет возможно только при условии субсидирования со стороны аккредитованного партнера. Такие новые условия касаются программ «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека» и «Ипотека для IT».
Важно отметить, что заявки, поданные до 10 января 2024 года включительно, будут по-прежнему рассматриваться без использования субсидий от застройщика, то есть клиенты сохранят свободу выбора объекта недвижимости.
Если застройщик, выбранный клиентом, не соответствует новым условиям, можно оформить ипотеку по основной программе или выбрать другой жилой комплекс из списка тех, которые подлежат субсидированию.
РИА Новости сообщило о том, что кроме Сбербанка, и другие российские банки могут изменить условия предоставления льготной ипотеки для поддержания своей прибыли. Представитель АКРА Ирина Носова выразила такое мнение.
Она предполагает, что в 2024 году выдача льготных ипотечных кредитов снизится из-за обращения их в более адресные направления.
По словам Носовой, не стоит ждать полного прекращения действия госпрограмм.
Вступившее в силу 23 декабря решение властей скорректировало параметры льготных ипотечных программ. Сейчас, чтобы купить себе квартиру и иметь ставку 8% годовых, придется собрать 30% от ее суммы для первого взноса. Максимальная сумма кредита для всех регионов также стала единой — 6 миллионов рублей.
В начале 2024 года ожидается падение стоимости вторичного жилья в России. Такой прогноз делает Дмитрий Ракута, специалист по ипотечному кредитованию и недвижимости, ссылаясь на данные aif.ru.
По мнению эксперта, после повышения ключевой ставки Центрального Банка России число сделок на вторичном рынке сократится. В связи с этим, готовые квартиры начнут дешеветь. Причины такого падения в цене могут быть разные — финансовые трудности, необходимость переезда или другие обстоятельства, которые заставят владельцев продавать свою недвижимость в срочном порядке. В условиях низкого спроса единственным способом сохранить интерес покупателей будет снижение стоимости объектов, поясняет Ракута.
Одновременно специалист указывает на то, что брать ипотеку на такое жилье не всегда выгодно с точки зрения ежемесячных платежей и переплаты. Однако, если удалось получить хорошую скидку на саму квартиру, стоит все же задуматься о кредите — высокую процентную ставку в будущем можно будет рефинансировать.
Новые условия выдачи льготных ипотечных кредитов могут привести к повышению стоимости новостроек на 5-7%. представители компании «Этажи» сообщили об этом журналистам «Известий».
По словам директора по продажам «Этажи» Сергея Зайцева, банки начинают взимать комиссии у застройщиков за выдачу льготных ипотечных кредитов. Это неминуемо отразится на стоимости жилья и приведет либо к снижению прибыльности строительного бизнеса, либо к росту средней цены за квадратный метр в новостройках.
Эксперты заявляют, что в таких условиях финансовые организации вынуждены искать способы сохранения своей доходности и защиты своих кредитных портфелей. Они уже сократили компенсацию за выдачу льготных кредитов дважды в последние полгода. Первый раз это произошло в сентябре и составило 0,5%, а недавно было объявлено о еще одном сокращении на 0,5%.
По словам Зайцева, по предварительным оценкам, чтобы компенсировать комиссию банку за выдачу льготной ипотеки с государственной поддержкой, стоимость продаваемой квартиры должна быть увеличена на 5,25%, а в случае семейной ипотеки — на 6,72%.