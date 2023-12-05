В Петербурге стали отклонять больше 50% заявок на выкуп участков для бизнеса

Posted 5 декабря 2023, 14:38
Published 5 декабря 2023, 14:38
Modified 5 декабря 2023, 14:47
Updated 5 декабря 2023, 14:47
Издание сообщило, что в этом году 254 компании обратились с заявлениями об планируемом выкупе земли. Однако только 121 из этих них было одобрено.
«Это означает, что около 50% представителей бизнес-сферы получают отказы, когда хотят приобрести земельные участки. Такая ситуация сохраняется в течение трех лет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в 2021 году поступило 320 заявлений, из которых было удовлетворено 164. А в 2022 году — 299 и 146 соответственно.
Эксперты считают, что причиной является несоответствие вида разрешенного использования фактическому применению участка.