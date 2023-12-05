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Posted 5 декабря 2023, 14:38

Published 5 декабря 2023, 14:38

Modified 5 декабря 2023, 14:47

Updated 5 декабря 2023, 14:47

В Петербурге стали отклонять больше 50% заявок на выкуп участков для бизнеса

В Петербурге стали отклонять больше 50% заявок на выкуп участков для бизнеса

5 декабря 2023, 14:38
Фото: 1MI.
В половине случаев городской комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга отклоняет запросы бизнеса на покупку земельных участков, на которых владельцы предприятий владеют недвижимостью, сообщает «Деловой Петербург».

Издание сообщило, что в этом году 254 компании обратились с заявлениями об планируемом выкупе земли. Однако только 121 из этих них было одобрено.

«Это означает, что около 50% представителей бизнес-сферы получают отказы, когда хотят приобрести земельные участки. Такая ситуация сохраняется в течение трех лет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году поступило 320 заявлений, из которых было удовлетворено 164. А в 2022 году — 299 и 146 соответственно.

Эксперты считают, что причиной является несоответствие вида разрешенного использования фактическому применению участка.

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#Илья Протвинов#Общество
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