Здание с видом на Неву в Петербурге хотят продать с торгов по цене от 135 млн

Posted 2 декабря 2023, 08:05
Published 2 декабря 2023, 08:05
Modified 2 декабря 2023, 08:14
Updated 2 декабря 2023, 08:14
Начальная цена составляет 135 миллионов рублей, один шаг на повышение — 2,5 миллиона рублей. Для участия придется внести задаток в размере 10 миллионов рублей.
Общая площадь комплекса вместе с земельным участком составляет две тысячи квадратных метров. Площадь помещений — 136 «квадратов».
«Объект находится на первой линии Выборгской набережной в Выборгском районе Санкт-Петербурга с видом на Неву и Ботанический Сад. До центра Петербурга около 10-15 минут езды на автомобиле», — говорится в объявлении.
Отмечается, что торги пройдут 27 декабря.