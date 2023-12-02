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Posted 2 декабря 2023, 08:05

Published 2 декабря 2023, 08:05

Modified 2 декабря 2023, 08:14

Updated 2 декабря 2023, 08:14

Здание с видом на Неву в Петербурге хотят продать с торгов по цене от 135 млн

Здание с видом на Неву в Петербурге хотят продать с торгов по цене от 135 млн

2 декабря 2023, 08:05
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге выставили на аукцион комплекс с видом на Неву, говорится на сайте Российского аукционного дома.

Начальная цена составляет 135 миллионов рублей, один шаг на повышение — 2,5 миллиона рублей. Для участия придется внести задаток в размере 10 миллионов рублей.

Общая площадь комплекса вместе с земельным участком составляет две тысячи квадратных метров. Площадь помещений — 136 «квадратов».

«Объект находится на первой линии Выборгской набережной в Выборгском районе Санкт-Петербурга с видом на Неву и Ботанический Сад. До центра Петербурга около 10-15 минут езды на автомобиле», — говорится в объявлении.

Отмечается, что торги пройдут 27 декабря.

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#Илья Протвинов#Общество#Автомобиль#Санкт-Петербург#Выборгский район#Аукцион#Продажа#Площадь#Нева
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