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Posted 28 ноября 2023, 07:33

Published 28 ноября 2023, 07:33

Modified 28 ноября 2023, 07:38

Updated 28 ноября 2023, 07:38

Минимальные штрафы дают за незаконные работы в старинных зданиях Петербурга

Минимальные штрафы дают за незаконные работы в старинных зданиях Петербурга

28 ноября 2023, 07:33
Фото: 1MI.
Минимальные штрафы назначаются за неправомерные действия в старых зданиях, и суд особо не беспокоится о том, разрушили или восстановили строение, сообщает «Деловой Петербург»


По данным издания, суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей за незаконное разрушение исторического здания казармы мастеровых и рабочих на Заозерной улице. Оно было построено в 1885 году.

Александра Грищенкова, старший юрист компании «Пепеляев Групп», рассказала изданию, что 15 тыс. рублей — это минимальный штраф для частных лиц по статье о нарушении законодательства об охране объектов культурного наследия. Она также отметила, что в практике судов в Петербурге такие дела не редкость и типичная сумма штрафов составляет 15 тысяч.

«Однако бывает и так, что штраф назначается в случае, когда собственник сам стремится сохранить историческое здание, но оно требует ремонта и приспособления к современным нуждам. Примером таких случаев можно назвать объекты ГК „Реновация“. Несколько раз группа была оштрафована в размере 15 тыс. рублей по решению районных судов», — сказано в сообщении.

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#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Петербург#Законодательство
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