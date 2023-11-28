Минимальные штрафы дают за незаконные работы в старинных зданиях Петербурга



По данным издания, суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей за незаконное разрушение исторического здания казармы мастеровых и рабочих на Заозерной улице. Оно было построено в 1885 году.



Александра Грищенкова, старший юрист компании «Пепеляев Групп», рассказала изданию, что 15 тыс. рублей — это минимальный штраф для частных лиц по статье о нарушении законодательства об охране объектов культурного наследия. Она также отметила, что в практике судов в Петербурге такие дела не редкость и типичная сумма штрафов составляет 15 тысяч.



«Однако бывает и так, что штраф назначается в случае, когда собственник сам стремится сохранить историческое здание, но оно требует ремонта и приспособления к современным нуждам. Примером таких случаев можно назвать объекты ГК „Реновация“. Несколько раз группа была оштрафована в размере 15 тыс. рублей по решению районных судов», — сказано в сообщении.