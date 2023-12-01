Новый город-спутник появится в Точненском районе Ленобласти

Posted 1 декабря 2023, 10:45
Published 1 декабря 2023, 10:45
Modified 1 декабря 2023, 10:50
Updated 1 декабря 2023, 10:50
Планируется строительство свыше 1,13 миллиона квадратных метров жилья, способного вместить 35 тысяч человек. Этот участок расположен в юго-восточной части Красноборского городского поселения, между населенными пунктами Красный Бор и Ульяновка.
Согласно планам, здесь хотят возвести здания высотой до шести этажей, в которых смогут проживать десятки тысяч человек. Для социальной инфраструктуры будет выделено 678 тысяч квадратных метров.
«В числе планируемых объектов — большой парк, семь детских садов и три школы, а также детские сады, две поликлиники, больница, Дом культуры, ФОК, отделение полиции и пожарное депо», — сказано в сообщении.
Отмечается, что здесь также хотят создать гостиницу и коворкинг.