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Posted 1 декабря 2023, 10:45

Published 1 декабря 2023, 10:45

Modified 1 декабря 2023, 10:50

Updated 1 декабря 2023, 10:50

Новый город-спутник появится в Точненском районе Ленобласти

Новый город-спутник появится в Точненском районе Ленобласти

1 декабря 2023, 10:45
Фото: Midjourney.
На заседании Градсовета Ленинградской области была рассмотрена концепция комплексного развития территории площадью 753 гектара в Красноборском поселении Тосненского района, которое находится недалеко от Петербурга, сообщает NSP.

Планируется строительство свыше 1,13 миллиона квадратных метров жилья, способного вместить 35 тысяч человек. Этот участок расположен в юго-восточной части Красноборского городского поселения, между населенными пунктами Красный Бор и Ульяновка.

Согласно планам, здесь хотят возвести здания высотой до шести этажей, в которых смогут проживать десятки тысяч человек. Для социальной инфраструктуры будет выделено 678 тысяч квадратных метров.

«В числе планируемых объектов — большой парк, семь детских садов и три школы, а также детские сады, две поликлиники, больница, Дом культуры, ФОК, отделение полиции и пожарное депо», — сказано в сообщении.

Отмечается, что здесь также хотят создать гостиницу и коворкинг.

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#Илья Протвинов#Общество
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