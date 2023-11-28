newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября 2023, 09:49

Published 28 ноября 2023, 09:49

Modified 28 ноября 2023, 09:57

Updated 28 ноября 2023, 09:57

В Кронштадте построят поликлинику и проведут реконструкцию школы

В Кронштадте построят поликлинику и проведут реконструкцию школы

28 ноября 2023, 09:49
Фото: 1MI.
В Кронштадте планируется строительство поликлиники и реконструкция школы из-за растущих потребностей, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга.

На совещании губернатора Александра Беглова утвердили проекты планировки и межевания территорий в Кронштадтском районе. Это необходимо для того, чтобы увеличить площадь участков для реконструкции школы на 550 мест, Кронштадтского Дворца культуры и строительства поликлиники на 600 посещений в смену.

Поликлиника будет включать в себя женскую консультацию, отделение общей врачебной практики и стоматологию.

Этот проект является частью масштабного проекта создания туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». В целом он дал большой толчок развитию всего Кронштадта.

Также заявлены большие планы по модернизации транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры.

Читайте также:
Забор набережной Мойки в Петербурге сняли для капитального ремонтаВ Кронштадте ожидается ремонт главной подлодки проекта 677 "Санкт-Петербург"
#Илья Протвинов#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика