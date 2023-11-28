В Кронштадте построят поликлинику и проведут реконструкцию школы

На совещании губернатора Александра Беглова утвердили проекты планировки и межевания территорий в Кронштадтском районе. Это необходимо для того, чтобы увеличить площадь участков для реконструкции школы на 550 мест, Кронштадтского Дворца культуры и строительства поликлиники на 600 посещений в смену.