В Кронштадте построят поликлинику и проведут реконструкцию школы

Posted 28 ноября 2023, 09:49
Published 28 ноября 2023, 09:49
Modified 28 ноября 2023, 09:57
Updated 28 ноября 2023, 09:57
На совещании губернатора Александра Беглова утвердили проекты планировки и межевания территорий в Кронштадтском районе. Это необходимо для того, чтобы увеличить площадь участков для реконструкции школы на 550 мест, Кронштадтского Дворца культуры и строительства поликлиники на 600 посещений в смену.
Поликлиника будет включать в себя женскую консультацию, отделение общей врачебной практики и стоматологию.
Этот проект является частью масштабного проекта создания туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». В целом он дал большой толчок развитию всего Кронштадта.
Также заявлены большие планы по модернизации транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры.