Стало известно, какие станции метро могут построить в Петербурге до 2030 года

В соответствии с новым генпланом, в городе будет проложено более 43 километров новых путей метро, а также запланированы масштабные работы по реконструкции. Кроме того, предусмотрено строительство 20 объектов.



Среди этих станций Линченко упомянул «Путиловскую» и «Юго-Западную» и продление линии метро до аэропорта «Пулково». Кроме того, уже получено одобрение о создании двух станций на Шуваловском проспекте.