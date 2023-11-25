Стало известно, какие станции метро могут построить в Петербурге до 2030 года

Posted 25 ноября 2023, 09:22
Published 25 ноября 2023, 09:22
Modified 25 ноября 2023, 09:27
Updated 25 ноября 2023, 09:27
В соответствии с новым генпланом, в городе будет проложено более 43 километров новых путей метро, а также запланированы масштабные работы по реконструкции. Кроме того, предусмотрено строительство 20 объектов.
Среди этих станций Линченко упомянул «Путиловскую» и «Юго-Западную» и продление линии метро до аэропорта «Пулково». Кроме того, уже получено одобрение о создании двух станций на Шуваловском проспекте.
«Новый генеральный план также предусматривает создание двух новых веток метро, которые ведут в направлении „Экспофорума“ и города-спутника Южного», — говорится в публикации.