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Posted 25 ноября 2023, 09:22

Published 25 ноября 2023, 09:22

Modified 25 ноября 2023, 09:27

Updated 25 ноября 2023, 09:27

Стало известно, какие станции метро могут построить в Петербурге до 2030 года

Стало известно, какие станции метро могут построить в Петербурге до 2030 года

25 ноября 2023, 09:22
Фото: 1MI.
Вице-губернатор Николай Линченко рассказал о планах по развитию метро в Санкт-Петербурге до 2030 года, сообщает «Деловой Петербург».

В соответствии с новым генпланом, в городе будет проложено более 43 километров новых путей метро, а также запланированы масштабные работы по реконструкции. Кроме того, предусмотрено строительство 20 объектов.

Среди этих станций Линченко упомянул «Путиловскую» и «Юго-Западную» и продление линии метро до аэропорта «Пулково». Кроме того, уже получено одобрение о создании двух станций на Шуваловском проспекте.

«Новый генеральный план также предусматривает создание двух новых веток метро, которые ведут в направлении „Экспофорума“ и города-спутника Южного», — говорится в публикации.

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#Илья Протвинов#Общество#Петербург#Метро
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