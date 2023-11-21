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Posted 21 ноября 2023, 13:39

Published 21 ноября 2023, 13:39

Modified 21 ноября 2023, 13:46

Updated 21 ноября 2023, 13:46

В Санкт-Петербурге выдали задание на планировку двух новых линий метро

В Петербурге начнут работу над двумя новыми линиями метро

21 ноября 2023, 13:39
Фото: 1MI.

В Санкт-Петербурге выдали задание на планировку двух новых линий метро

В Петербурге было выдано задание на разработку проектов для строительства двух северных участков метрополитена, сообщает «АиФ-Петербург».

Речь идет о северных участках метрополитена, включая кольцевую линию.

Первый участок имеет длину 4,4 километра и идет от станции «Ладожская-2» до «Площади Калинина». Ожидается, что на этом участке пропускная способность составит 40,8 тысячи посетителей в час.

В рамках данного задания требуется спланировать установку различных объектов, которые необходимы для размещения наземных конструкций метро, включая станции и вентиляционные шахты.

Все документы должны быть готовы к 22 мая 2025 года. К тому же времени требуется завершить разработку проектов для другой секции — строящейся Калининско-Красносельской (коричневой) линии.

Издание пишет, что линию хотят ввести в 2045 году.

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#Илья Протвинов#Общество
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