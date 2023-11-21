В Петербурге начнут работу над двумя новыми линиями метро

Posted 21 ноября 2023, 13:39
Published 21 ноября 2023, 13:39
Modified 21 ноября 2023, 13:46
Updated 21 ноября 2023, 13:46
Речь идет о северных участках метрополитена, включая кольцевую линию.
Первый участок имеет длину 4,4 километра и идет от станции «Ладожская-2» до «Площади Калинина». Ожидается, что на этом участке пропускная способность составит 40,8 тысячи посетителей в час.
В рамках данного задания требуется спланировать установку различных объектов, которые необходимы для размещения наземных конструкций метро, включая станции и вентиляционные шахты.
Все документы должны быть готовы к 22 мая 2025 года. К тому же времени требуется завершить разработку проектов для другой секции — строящейся Калининско-Красносельской (коричневой) линии.
Издание пишет, что линию хотят ввести в 2045 году.