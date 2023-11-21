В Петербурге начнут работу над двумя новыми линиями метро

В рамках данного задания требуется спланировать установку различных объектов, которые необходимы для размещения наземных конструкций метро, включая станции и вентиляционные шахты.



Все документы должны быть готовы к 22 мая 2025 года. К тому же времени требуется завершить разработку проектов для другой секции — строящейся Калининско-Красносельской (коричневой) линии.