Перед снегопадом на дороги Петербурга вывели более 800 спецмашин для уборки снега

Posted 12 марта 2021, 09:40
Published 12 марта 2021, 09:40
Modified 15 сентября 2022, 22:07
Updated 15 сентября 2022, 22:07
В пятницу, 12 марта 2021 года, в Петербурге ожидается потепление и ухудшение погоды — на город движется циклон. Синоптики также предупредили о существенном усилении ветра — с порывами до 18 метров в секунду.
В преддверии снегопада на улицы Петербурга вывели спецтехнику, которая должна очищать дороги от снега. В пресс-службе Комитета по благоустройству отчитались о том, что на улицах работает 821 единица техники и 1272 дворника.
За истекшие сутки сотрудники коммунальных служб израсходовали 273 тонны песко-соляной смеси. Тем не менее, в Комблаге попросили горожан быть предельно осторожными на улицах — как пешеходов, так и автолюбителей.
Трассы и тротуары посыпают противогололёдной смесью. Кроме того, продолжается вывоз снега (напомним, ранее в ведомстве сообщили, что на вывоз снега, выпавшего на длинных февральских выходных в Петербурге, потребуется две недели).
В Комблаге добавили также, что дополнительные 96 единиц техники и 494 сотрудника садово-парковых предприятий приводят в порядок садовые и парковые дорожки, аллеи и бульвары.
Напомним, ранее синоптики сообщили о том, что на Петербург движется циклон. К вечеру в Северной столице может пойти снег, температура водзуха составит 0...-2 градуса.