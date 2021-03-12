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Posted 12 марта 2021, 09:40

Published 12 марта 2021, 09:40

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

Перед снегопадом на дороги Петербурга вывели более 800 спецмашин для уборки снега

12 марта 2021, 09:40
Синоптики пообещали в пятницу метель и резкое усиление ветра.

В пятницу, 12 марта 2021 года, в Петербурге ожидается потепление и ухудшение погоды — на город движется циклон. Синоптики также предупредили о существенном усилении ветра — с порывами до 18 метров в секунду.

В преддверии снегопада на улицы Петербурга вывели спецтехнику, которая должна очищать дороги от снега. В пресс-службе Комитета по благоустройству отчитались о том, что на улицах работает 821 единица техники и 1272 дворника.

За истекшие сутки сотрудники коммунальных служб израсходовали 273 тонны песко-соляной смеси. Тем не менее, в Комблаге попросили горожан быть предельно осторожными на улицах — как пешеходов, так и автолюбителей.

Трассы и тротуары посыпают противогололёдной смесью. Кроме того, продолжается вывоз снега (напомним, ранее в ведомстве сообщили, что на вывоз снега, выпавшего на длинных февральских выходных в Петербурге, потребуется две недели).

В Комблаге добавили также, что дополнительные 96 единиц техники и 494 сотрудника садово-парковых предприятий приводят в порядок садовые и парковые дорожки, аллеи и бульвары.

Напомним, ранее синоптики сообщили о том, что на Петербург движется циклон. К вечеру в Северной столице может пойти снег, температура водзуха составит 0...-2 градуса.

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#Транспорт#Новости
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