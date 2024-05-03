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Posted 3 мая, 08:55

Published 3 мая, 08:55

Modified 9 сентября, 22:35

Updated 9 сентября, 22:35

Лови идеи, как необычно покрасить яйца натуральными красителями

Лови идеи, как необычно покрасить яйца натуральными красителями

3 мая 2024, 08:55
Фото: Изображение Midjourney
Лови идеи, как необычно покрасить яйца натуральными красителями
Как покрасить яйца к Пасхе, используя исключительно натуральные ингредиенты? Делимся проверенными способами.

Луковая шелуха

Способ, который хорошо знаком многим из нас, — покрасить яйца к Пасхе с использованием луковой шелухи. В результате такого окрашивания можно придать скорлупе целый спектр цветов, начиная от насыщенного коричневого и заканчивая золотистым.

Для того чтобы покрасить десять яиц, потребуется шелуха от 20 или 30 луковиц. Из шелухи готовится отвар: она складывается в кастрюлю, заливается двумя литрами воды, далее добавляется немного соли — для того, чтобы из яйца не вытек белок, если оно вдруг лопнет, также добавляется несколько ложек уксуса. Вода доводится до кипения, шелуха варится в течение 15 минут. После того, как она потемнеет, кастрюля снимается с огня, отвар остывает. Далее можно красить яйца — их достаточно опустить в отвар и оставить на медленном огне до готовности.

Для того чтобы покрасить десять яиц, потребуется шелуха от 20 или 30 луковиц.Для того чтобы покрасить десять яиц, потребуется шелуха от 20 или 30 луковиц.
Для того чтобы покрасить десять яиц, потребуется шелуха от 20 или 30 луковиц.. Фото: Изображение Midjourney

Куркума

С использованием куркумы можно покрасить яйца в оттенок охры, в оранжевый или бледно-желтый цвет. Для этого потребуется куркума в количестве двух столовых ложек, литр холодной воды. Стоит отметить, что чем больше будет использовано куркумы, тем ярче получатся яйца. Отвар доводится до кипения, снимается с огня, затем в него добавляются уксус, соль. Можно приступать к окрашиванию яиц — они просто опускаются в отвар и варятся в течение десяти минут. В процессе яйца нужно переворачивать, чтобы покрасить их равномерно.

С использованием куркумы можно покрасить яйца в оттенок охры, в оранжевый или бледно-желтый цветС использованием куркумы можно покрасить яйца в оттенок охры, в оранжевый или бледно-желтый цвет
С использованием куркумы можно покрасить яйца в оттенок охры, в оранжевый или бледно-желтый цвет. Фото: Изображение Midjourney

Каркаде

Каркаде позволяет покрасить яйца в красивый фиолетовый, голубой, насыщенный сиреневый или синий цвет. Способ очень простой: десяток яиц укладывается в кастрюлю, заливается холодной водой, далее в воду добавляется каркаде — примерно 70 или 80 граммов. Вода доводится до кипения, затем оставляется на медленном огне на десять минут. После этого яйца нужно вынуть и выложить на бумажную салфетку. Спустя некоторое время скорлупа приобретет нужный оттенок. Если хочется покрасить яйца в насыщенный синий цвет, их следует оставить в отваре чуть дольше.

Каркаде позволяет покрасить яйца в красивый фиолетовый, голубой, насыщенный сиреневый или синий цвет.Каркаде позволяет покрасить яйца в красивый фиолетовый, голубой, насыщенный сиреневый или синий цвет.
Каркаде позволяет покрасить яйца в красивый фиолетовый, голубой, насыщенный сиреневый или синий цвет.. Фото: Изображение Midjourney

Свекла

В свекольном соке яйца можно покрасить в бордовый, красный или розовый цвет. Для окрашивания потребуется свекла с яркой мякотью. Она моется, натирается на терке, затем сок отжимается через марлю — можно приступать к окрашиванию. Отметим, что соковыжималку для получения свекольного сока использовать не следует, поскольку в процессе образуется пена. Покрасить яйца равномерно таким образом не получится.

В свекольном соке яйца можно покрасить в бордовый, красный или розовый цветВ свекольном соке яйца можно покрасить в бордовый, красный или розовый цвет
В свекольном соке яйца можно покрасить в бордовый, красный или розовый цвет. Фото: Изображение Midjourney

Вино

Красное вино позволяет покрасить яйца к Пасхе в бордовый, розовый или интенсивный красный цвет. Можно взять обычный кагор, залить им яйца и в таком виде сварить — на это потребуется около 15 минут. Далее кастрюля снимается с плиты и оставляется на несколько часов. Яйца таким образом можно покрасить в настоящий пасхальный цвет, яркий и насыщенный.

Красное вино позволяет покрасить яйца к Пасхе в бордовый, розовый или интенсивный красный цветКрасное вино позволяет покрасить яйца к Пасхе в бордовый, розовый или интенсивный красный цвет
Красное вино позволяет покрасить яйца к Пасхе в бордовый, розовый или интенсивный красный цвет. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Праздники#Яйца#Все материалы авторов#Пасха
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