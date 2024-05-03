Лови идеи, как необычно покрасить яйца натуральными красителями

Для того чтобы покрасить десять яиц, потребуется шелуха от 20 или 30 луковиц. Из шелухи готовится отвар: она складывается в кастрюлю, заливается двумя литрами воды, далее добавляется немного соли — для того, чтобы из яйца не вытек белок, если оно вдруг лопнет, также добавляется несколько ложек уксуса. Вода доводится до кипения, шелуха варится в течение 15 минут. После того, как она потемнеет, кастрюля снимается с огня, отвар остывает. Далее можно красить яйца — их достаточно опустить в отвар и оставить на медленном огне до готовности.