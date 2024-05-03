Лови идеи, как необычно покрасить яйца натуральными красителями

Posted 3 мая, 08:55
Published 3 мая, 08:55
Modified 9 сентября, 22:35
Updated 9 сентября, 22:35
Способ, который хорошо знаком многим из нас, — покрасить яйца к Пасхе с использованием луковой шелухи. В результате такого окрашивания можно придать скорлупе целый спектр цветов, начиная от насыщенного коричневого и заканчивая золотистым.
Для того чтобы покрасить десять яиц, потребуется шелуха от 20 или 30 луковиц. Из шелухи готовится отвар: она складывается в кастрюлю, заливается двумя литрами воды, далее добавляется немного соли — для того, чтобы из яйца не вытек белок, если оно вдруг лопнет, также добавляется несколько ложек уксуса. Вода доводится до кипения, шелуха варится в течение 15 минут. После того, как она потемнеет, кастрюля снимается с огня, отвар остывает. Далее можно красить яйца — их достаточно опустить в отвар и оставить на медленном огне до готовности.
С использованием куркумы можно покрасить яйца в оттенок охры, в оранжевый или бледно-желтый цвет. Для этого потребуется куркума в количестве двух столовых ложек, литр холодной воды. Стоит отметить, что чем больше будет использовано куркумы, тем ярче получатся яйца. Отвар доводится до кипения, снимается с огня, затем в него добавляются уксус, соль. Можно приступать к окрашиванию яиц — они просто опускаются в отвар и варятся в течение десяти минут. В процессе яйца нужно переворачивать, чтобы покрасить их равномерно.
Каркаде позволяет покрасить яйца в красивый фиолетовый, голубой, насыщенный сиреневый или синий цвет. Способ очень простой: десяток яиц укладывается в кастрюлю, заливается холодной водой, далее в воду добавляется каркаде — примерно 70 или 80 граммов. Вода доводится до кипения, затем оставляется на медленном огне на десять минут. После этого яйца нужно вынуть и выложить на бумажную салфетку. Спустя некоторое время скорлупа приобретет нужный оттенок. Если хочется покрасить яйца в насыщенный синий цвет, их следует оставить в отваре чуть дольше.
В свекольном соке яйца можно покрасить в бордовый, красный или розовый цвет. Для окрашивания потребуется свекла с яркой мякотью. Она моется, натирается на терке, затем сок отжимается через марлю — можно приступать к окрашиванию. Отметим, что соковыжималку для получения свекольного сока использовать не следует, поскольку в процессе образуется пена. Покрасить яйца равномерно таким образом не получится.
Красное вино позволяет покрасить яйца к Пасхе в бордовый, розовый или интенсивный красный цвет. Можно взять обычный кагор, залить им яйца и в таком виде сварить — на это потребуется около 15 минут. Далее кастрюля снимается с плиты и оставляется на несколько часов. Яйца таким образом можно покрасить в настоящий пасхальный цвет, яркий и насыщенный.
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