newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 мая, 13:13

Published 3 мая, 13:13

Modified 9 сентября, 22:36

Updated 9 сентября, 22:36

Linkin Park готовятся к туру с новой вокалисткой впервые за 7 лет

3 мая 2024, 13:13
Представители коллектива Linkin Park уже несколько месяцев активно обсуждают возможность запуска концертного тура в следующем году. Группа рассматривает идею возвращения на сцену после многолетнего перерыва.

Возобновление деятельности Linkin Park может означать возвращение трех основных участников группы: Майка Шиноды, Брэда Делсона и Дейва Фаррелла. Концертное агентство WME уже начало рассматривать предложения о возможных выступлениях группы, пишет muz-tv.ru.

Интересно, что на место вокалиста, которое всю историю группы занимал Беннингтон, группа рассматривает и женский голос. А некоторые источники утверждают, что несмотря на то, что имя нового вокалиста остается пока в тайне, группа больше склоняется к женской кандидатуре. Первые слухи о поисках нового вокалиста для группы появились еще в начале весны.

Linkin Park — что-то из нулевых

Linkin Park — это американская рок-группа, ставшая одной из наиболее влиятельных в мире рок-музыки в начале 2000-х годов. Они объединили в своих композициях элементы альтернативного рока, ню-метала, рэпа и электроники, создавая уникальный и узнаваемый звук.

Группа была сформирована в 1996 году в калифорнийском городе Агура-Хиллз. Основатели ее — вокалист Честер Беннингтон и гитаристы Майк Шинода и Брэд Делсон. Позднее к ним также присоединились басист Дэйв Фаррелл, барабанщик Роб Бурдон и Джо Хан, отвечающий за электронику и диджеинг.

В 2000 году Linkin Park выпустили свой первый альбом Hybrid Theory. Альбом скупали по всему миру — он разошелся многомиллионным тиражом. Синглы с него стали хитами, а саму пластинку назвали одним из самых продаваемых дебютных альбомов в истории.

Трагическая смерть Честера Беннингтона в 2017 году стала ударом для группы и ее поклонников во всем мире. После этого Linkin Park объявили о временном приостановлении деятельности.

Читайте также:
У сожителей в 10 раз больше общих бактерий, чем у случайных людейВишня в шоколаде: 10 примеров самого «вкусного» окрашивания этой весны61-летний Том Круз предпочел творчество роману с Ириной Шейк
#Знаменитости#Все материалы авторов#Электроника#Linkin Park#Концертный тур#Честер Беннингтон#Альтернативный рок
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика