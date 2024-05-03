Linkin Park готовятся к туру с новой вокалисткой впервые за 7 лет

Интересно, что на место вокалиста, которое всю историю группы занимал Беннингтон, группа рассматривает и женский голос. А некоторые источники утверждают, что несмотря на то, что имя нового вокалиста остается пока в тайне, группа больше склоняется к женской кандидатуре. Первые слухи о поисках нового вокалиста для группы появились еще в начале весны.