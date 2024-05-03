Linkin Park готовятся к туру с новой вокалисткой впервые за 7 лет

Posted 3 мая, 13:13
Published 3 мая, 13:13
Modified 9 сентября, 22:36
Updated 9 сентября, 22:36
Возобновление деятельности Linkin Park может означать возвращение трех основных участников группы: Майка Шиноды, Брэда Делсона и Дейва Фаррелла. Концертное агентство WME уже начало рассматривать предложения о возможных выступлениях группы, пишет muz-tv.ru.
Интересно, что на место вокалиста, которое всю историю группы занимал Беннингтон, группа рассматривает и женский голос. А некоторые источники утверждают, что несмотря на то, что имя нового вокалиста остается пока в тайне, группа больше склоняется к женской кандидатуре. Первые слухи о поисках нового вокалиста для группы появились еще в начале весны.
Linkin Park — это американская рок-группа, ставшая одной из наиболее влиятельных в мире рок-музыки в начале 2000-х годов. Они объединили в своих композициях элементы альтернативного рока, ню-метала, рэпа и электроники, создавая уникальный и узнаваемый звук.
Группа была сформирована в 1996 году в калифорнийском городе Агура-Хиллз. Основатели ее — вокалист Честер Беннингтон и гитаристы Майк Шинода и Брэд Делсон. Позднее к ним также присоединились басист Дэйв Фаррелл, барабанщик Роб Бурдон и Джо Хан, отвечающий за электронику и диджеинг.
В 2000 году Linkin Park выпустили свой первый альбом Hybrid Theory. Альбом скупали по всему миру — он разошелся многомиллионным тиражом. Синглы с него стали хитами, а саму пластинку назвали одним из самых продаваемых дебютных альбомов в истории.
Трагическая смерть Честера Беннингтона в 2017 году стала ударом для группы и ее поклонников во всем мире. После этого Linkin Park объявили о временном приостановлении деятельности.
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