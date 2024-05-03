Какие пасхальные традиции я узнала, побывав в других странах

Posted 3 мая, 10:00
Published 3 мая, 10:00
Modified 9 сентября, 22:35
Updated 9 сентября, 22:35
Одна из основных пасхальных традиций Швеции — это выходные дни. Местные жители отдыхают, стараются навестить родственников, отправляются на дачи — это небольшие загородные домики, которые есть у многих местных семей.
Мне запомнилось пасхальное угощение, которое в Швеции тоже считается традицией, — это не только яйца, но обязательно селедка. Я с удивлением узнала, что в Швеции Пасха — это скорее светский, а не религиозный праздник. К примеру, местные жители не постятся.
Польша — католическая страна со множеством интересных пасхальных традиций. Я неоднократно бывала в этой стране в период Пасхи и наблюдала, как серьезно поляки относятся к своим традициям. Они посещают все церковные службы, постятся, а саму Пасху отмечают широко, в кругу семьи и друзей. Традиционные блюда для пасхального стола в Польше — различные колбасы, ветчина, кексы, мазурки. Обязательно подается сенкач, который в Польше считается национальным десертом.
В Болгарии чтут пасхальные традиции, праздник считается одним из самых важных в году. В эти дни семьи и родственники собираются вместе, широко отмечают праздник. В числе пасхальных традиций, которые мне запомнились, — обязательное освящение яиц в церкви и битва ими, в процессе принимают участие все члены семьи, и дети, и пожилые.
А еще вместо пасхи и кулича в Болгарии принято готовить к празднику круглую несладкую выпечку под названием «погача». Также на столе можно увидеть козунак — это особый хлеб, который готовится с сухофруктами и орехами.
В Греции любят Пасху, соблюдают и бережно хранят пасхальные традиции. Сам праздник отмечается широко, громко и шумно — греки запускают салюты и фейерверки, ходят друг к другу в гости. К праздничному столу подают магирицу — особый суп, который предшествует пасхальному обеду. На праздничном столе также присутствуют булочки, картофель, жареная баранина.
Во Франции пасхальные традиции так или иначе связаны с образом кролика. К примеру, считается, что именно он приносит детям в подарок яйца из шоколада, которые прячет, а малыши должны их искать, собирая в корзинку.
Согласно пасхальным традициям Франции праздник отмечается в кругу семьи. Обязательные блюда на праздничном столе — суп из щавеля, ягненок, выпечка в форме кролика, конфеты из шоколада.
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