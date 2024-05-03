Какие пасхальные традиции я узнала, побывав в других странах

Польша — католическая страна со множеством интересных пасхальных традиций. Я неоднократно бывала в этой стране в период Пасхи и наблюдала, как серьезно поляки относятся к своим традициям. Они посещают все церковные службы, постятся, а саму Пасху отмечают широко, в кругу семьи и друзей. Традиционные блюда для пасхального стола в Польше — различные колбасы, ветчина, кексы, мазурки. Обязательно подается сенкач, который в Польше считается национальным десертом.