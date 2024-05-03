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Posted 3 мая, 10:00

Published 3 мая, 10:00

Modified 9 сентября, 22:35

Updated 9 сентября, 22:35

Какие пасхальные традиции я узнала, побывав в других странах

Какие пасхальные традиции я узнала, побывав в других странах

3 мая 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
Какие пасхальные традиции я узнала, побывав в других странах
Пасхальные традиции в разных странах мира различаются — я лично в этом убедилась, посетив несколько европейских государств. Рассказываю о том, какие местные пасхальные традиции мне запомнились больше всего.

Швеция

Одна из основных пасхальных традиций Швеции — это выходные дни. Местные жители отдыхают, стараются навестить родственников, отправляются на дачи — это небольшие загородные домики, которые есть у многих местных семей.

Мне запомнилось пасхальное угощение, которое в Швеции тоже считается традицией, — это не только яйца, но обязательно селедка. Я с удивлением узнала, что в Швеции Пасха — это скорее светский, а не религиозный праздник. К примеру, местные жители не постятся.

Жители Швеции на Пасху отдыхают, стараются навестить родственников, отправляются на дачиЖители Швеции на Пасху отдыхают, стараются навестить родственников, отправляются на дачи
Жители Швеции на Пасху отдыхают, стараются навестить родственников, отправляются на дачи. Фото: Изображение Midjourney

Польша

Польша — католическая страна со множеством интересных пасхальных традиций. Я неоднократно бывала в этой стране в период Пасхи и наблюдала, как серьезно поляки относятся к своим традициям. Они посещают все церковные службы, постятся, а саму Пасху отмечают широко, в кругу семьи и друзей. Традиционные блюда для пасхального стола в Польше — различные колбасы, ветчина, кексы, мазурки. Обязательно подается сенкач, который в Польше считается национальным десертом.

На Пасху поляки посещают все церковные службы, постятсяНа Пасху поляки посещают все церковные службы, постятся
На Пасху поляки посещают все церковные службы, постятся. Фото: Изображение Midjourney

Болгария

В Болгарии чтут пасхальные традиции, праздник считается одним из самых важных в году. В эти дни семьи и родственники собираются вместе, широко отмечают праздник. В числе пасхальных традиций, которые мне запомнились, — обязательное освящение яиц в церкви и битва ими, в процессе принимают участие все члены семьи, и дети, и пожилые.

А еще вместо пасхи и кулича в Болгарии принято готовить к празднику круглую несладкую выпечку под названием «погача». Также на столе можно увидеть козунак — это особый хлеб, который готовится с сухофруктами и орехами.

В Болгарии на Пасху — обязательное освящение яиц в церкви и битва имиВ Болгарии на Пасху — обязательное освящение яиц в церкви и битва ими
В Болгарии на Пасху — обязательное освящение яиц в церкви и битва ими. Фото: Изображение Midjourney

Греция

В Греции любят Пасху, соблюдают и бережно хранят пасхальные традиции. Сам праздник отмечается широко, громко и шумно — греки запускают салюты и фейерверки, ходят друг к другу в гости. К праздничному столу подают магирицу — особый суп, который предшествует пасхальному обеду. На праздничном столе также присутствуют булочки, картофель, жареная баранина.

В Греции на Пасху на праздничном столе присутствуют булочки, картофель, жареная баранинаВ Греции на Пасху на праздничном столе присутствуют булочки, картофель, жареная баранина
В Греции на Пасху на праздничном столе присутствуют булочки, картофель, жареная баранина. Фото: Изображение Midjourney

Франция

Во Франции пасхальные традиции так или иначе связаны с образом кролика. К примеру, считается, что именно он приносит детям в подарок яйца из шоколада, которые прячет, а малыши должны их искать, собирая в корзинку.

Согласно пасхальным традициям Франции праздник отмечается в кругу семьи. Обязательные блюда на праздничном столе — суп из щавеля, ягненок, выпечка в форме кролика, конфеты из шоколада.

Во Франции считается, что кролик приносит детям в подарок яйца из шоколадаВо Франции считается, что кролик приносит детям в подарок яйца из шоколада
Во Франции считается, что кролик приносит детям в подарок яйца из шоколада. Фото: Изображение Midjourney
#Путешествия#Праздники#Все материалы авторов#Страны#Пасха
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