Вишня в шоколаде: 10 примеров самого «вкусного» окрашивания этой весны

Posted 3 мая, 11:11
Published 3 мая, 11:11
Modified 9 сентября, 22:35
Updated 9 сентября, 22:35
«Вишня в шоколаде» — оттенок, который стилисты называют самым модным окрашиванием этой весны. В его основе — насыщенная шоколадная гамма, которая особым образом оттеняется бордовой глазурью, распределенной по прядям волос. В результате получаются эффектные блики, которые под определенным углом смотрятся рыжими, а под другим — фиолетовыми или даже красными.
Такое окрашивание на весну могут смело выбирать для себя девушки и женщины с темными волосами, желающие внести в свой имидж интересное и приятное разнообразие, но не решающиеся на кардинальные перемены. Важный плюс такого окрашивания на весну заключается в том, что оно не предполагает обесцвечивания волос, а значит, позволяет сохранить их структуру и здоровый блеск.
Наиболее удачным образом такое окрашивание этой весной будет смотреться на волосах женщин, подтон кожи которых относится к категории теплых. Однако окрашивание подойдет также и светлокожим девушкам — их внешность такой цвет волос сделает более выразительной. Главное — правильно расставить акценты.
Очень интересно окрашивание «вишня в шоколаде» будет смотреться на волосах девушек, которые предпочитают яркие и динамичные образы. Стилисты отмечают, что на весну к такому окрашиванию волос важно подобрать правильный макияж, например использовать помады и блески для губ сливовых оттенков. Для мейк-апа можно выбирать румяна розовой гаммы.
«Вишня в шоколаде» — не самый простой оттенок, так что для окрашивания волос в модный цвет этой весны стоит обратиться к профессиональному колористу. Сделать такое окрашивание дома можно только при наличии определенного опыта и при условии использования специальных, обязательно профессиональных средств.
Принцип модного окрашивания этой весны заключается в том, что в качестве основы используется шоколадная гамма, а затем в волосы буквально вкрапляется блеск вишневого или сливового цвета.
Стоит отметить, что окрашивание считается стойким, и для поддержания красивого первоначального цвета не нужно тратить много времени и денег. Ключевой момент — это правильный уход за волосами после окрашивания, использование шампуней, кондиционеров и масок, которые порекомендует мастер.
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