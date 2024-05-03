Вишня в шоколаде: 10 примеров самого «вкусного» окрашивания этой весны

Такое окрашивание на весну могут смело выбирать для себя девушки и женщины с темными волосами, желающие внести в свой имидж интересное и приятное разнообразие, но не решающиеся на кардинальные перемены. Важный плюс такого окрашивания на весну заключается в том, что оно не предполагает обесцвечивания волос, а значит, позволяет сохранить их структуру и здоровый блеск.