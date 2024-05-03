Высокий пучок и большие серьги — самое трендовое сочетание на весну 2024

Затем из прядей формируется хвост, который не должен быть чересчур тугим. Хвост формируется в несколько плотных жгутов, которые сворачиваются в аккуратный узел. Далее узел собирается в высокий пучок на участке чуть выше затылка или на его уровне. Для фиксации высокого пучка можно использовать или мягкую тонкую резинку, или несколько шпилек, которые будут не слишком заметны в волосах.