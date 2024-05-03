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Posted 3 мая, 09:36

Published 3 мая, 09:36

Modified 9 сентября, 22:35

Updated 9 сентября, 22:35

Высокий пучок и большие серьги — самое трендовое сочетание на весну 2024

Высокий пучок и большие серьги — самое трендовое сочетание на весну 2024

3 мая 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney
Высокий пучок и большие серьги — самое трендовое сочетание на весну 2024
Высокий пучок в сочетании с эффектными длинными серьгами — стопроцентный хит нового сезона. Такой образ выбирают многие трендсеттеры, звезды шоу-бизнеса, и его достаточно легко повторить — рассказываем, как это сделать.

Самое актуальное сочетание

Высокий пучок в новом сезоне стилисты предлагают сделать основной прической, однако отмечают, что к ней потребуются соответствующие аксессуары — длинные висячие серьги. Они обязательно должны быть крупными и заметными, ну, а что касается дизайна, материала изготовления, то здесь возможны любые варианты. К примеру, серьги могут быть серебряными или золотыми, пластиковыми, с эмалированными вставками или подвесками, декорированными искусственными или натуральными камнями.

Пучок должен смотреться аккуратно. Такая прическа будет открывать уши и шею, делая акцент на ее изгибе, а также на украшениях.

Высокий пучок в этом сезоне стилисты предлагают сделать основной прической, но к ней потребуются длинные висячие серьгиВысокий пучок в этом сезоне стилисты предлагают сделать основной прической, но к ней потребуются длинные висячие серьги
Высокий пучок в этом сезоне стилисты предлагают сделать основной прической, но к ней потребуются длинные висячие серьги. Фото: volosomanjaki.com

Как сделать высокий пучок

Высокий пучок считается вечерней прической, однако стилисты отмечают, что в новом сезоне ее можно выбирать и в качестве повседневного варианта. Под такой образ высокий пучок можно адаптировать, сделав его чуть более небрежным, чем нужно.

Как сделать высокий пучок? Можно сформировать такую прическу, используя плойку типа «гофре» — она поможет придать волосам объем, сделать начес для пучка более пышным. Затем можно будет приступать к формированию самого пучка, из отдельных прядей, которые для более надежной фиксации можно закреплять заколками типа «невидимки».

Можно обойтись и без плойки, сделав высокий пучок быстро и без особых усилий. Для этого необходимо зачесать все пряди волос вверх и выпустить самые тонкие из них, совершая в процессе массирующие движения. Так высокий пучок будет смотреться более естественно.

Затем из прядей формируется хвост, который не должен быть чересчур тугим. Хвост формируется в несколько плотных жгутов, которые сворачиваются в аккуратный узел. Далее узел собирается в высокий пучок на участке чуть выше затылка или на его уровне. Для фиксации высокого пучка можно использовать или мягкую тонкую резинку, или несколько шпилек, которые будут не слишком заметны в волосах.

#Красота#Женщины#Все материалы авторов#Волосы#Прически
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