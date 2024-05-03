Высокий пучок и большие серьги — самое трендовое сочетание на весну 2024

Posted 3 мая, 09:36
Published 3 мая, 09:36
Modified 9 сентября, 22:35
Updated 9 сентября, 22:35
Высокий пучок в новом сезоне стилисты предлагают сделать основной прической, однако отмечают, что к ней потребуются соответствующие аксессуары — длинные висячие серьги. Они обязательно должны быть крупными и заметными, ну, а что касается дизайна, материала изготовления, то здесь возможны любые варианты. К примеру, серьги могут быть серебряными или золотыми, пластиковыми, с эмалированными вставками или подвесками, декорированными искусственными или натуральными камнями.
Пучок должен смотреться аккуратно. Такая прическа будет открывать уши и шею, делая акцент на ее изгибе, а также на украшениях.
Высокий пучок считается вечерней прической, однако стилисты отмечают, что в новом сезоне ее можно выбирать и в качестве повседневного варианта. Под такой образ высокий пучок можно адаптировать, сделав его чуть более небрежным, чем нужно.
Как сделать высокий пучок? Можно сформировать такую прическу, используя плойку типа «гофре» — она поможет придать волосам объем, сделать начес для пучка более пышным. Затем можно будет приступать к формированию самого пучка, из отдельных прядей, которые для более надежной фиксации можно закреплять заколками типа «невидимки».
Можно обойтись и без плойки, сделав высокий пучок быстро и без особых усилий. Для этого необходимо зачесать все пряди волос вверх и выпустить самые тонкие из них, совершая в процессе массирующие движения. Так высокий пучок будет смотреться более естественно.
Затем из прядей формируется хвост, который не должен быть чересчур тугим. Хвост формируется в несколько плотных жгутов, которые сворачиваются в аккуратный узел. Далее узел собирается в высокий пучок на участке чуть выше затылка или на его уровне. Для фиксации высокого пучка можно использовать или мягкую тонкую резинку, или несколько шпилек, которые будут не слишком заметны в волосах.
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