Вера Брежнева и Верка Сердючка стали новыми ведущими «Орла и решки»

Posted 10 марта 2021, 20:12
Published 10 марта 2021, 20:12
Modified 15 сентября 2022, 22:07
Updated 15 сентября 2022, 22:07
Месяц назад на телеканале «Пятница!» запустили юбилейный сезон «Орла и решки», посвященный десятилетию программы. Его особенностью стала постоянная смена ведущих. Открыли сезон Александр Гудков и Иван Дорн – вместе они отправились в Португалию. Их сменили Коля Серга и Анна Седокова, Artik и Asti и даже участники петербургской рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская.
Теперь же стало известно, что вести очередной выпуск трэвел-шоу будут вести Вера Брежнева и Верка Сердючка и ее мама. Эта компания отправится в Барселону, где посетит известный на весь мир Искупительный храм Святого Семейства (он же Саграда Фамилия), стадион ФК «Барселона» и местные трущобы под названием Ла-мина. Также в программе – кратковременное проживание в средневековом каталонском замке Санта-Флорентина, обед в модном ресторане молекулярной кухни и дайвинг с акулами. Правда, кому достанется скромный вояж, а кому повезет отдохнуть на широкую ногу, пока неизвестно. Выпуск с двумя певицами запланирован на 19 апреля.
Путешествие Брежневой и Сердючки уже отснято. Как отметила сама Брежнева, у них с Андреем Данилко и его мамой получился отличный дуэт. Также Вера призналась, что самым трепетным для нее стал миг с броском монеты, которая определила, как певице предстоит провести несколько дней в Каталонии.