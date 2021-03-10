Вера Брежнева и Верка Сердючка стали новыми ведущими «Орла и решки»

Теперь же стало известно, что вести очередной выпуск трэвел-шоу будут вести Вера Брежнева и Верка Сердючка и ее мама. Эта компания отправится в Барселону, где посетит известный на весь мир Искупительный храм Святого Семейства (он же Саграда Фамилия), стадион ФК «Барселона» и местные трущобы под названием Ла-мина. Также в программе – кратковременное проживание в средневековом каталонском замке Санта-Флорентина, обед в модном ресторане молекулярной кухни и дайвинг с акулами. Правда, кому достанется скромный вояж, а кому повезет отдохнуть на широкую ногу, пока неизвестно. Выпуск с двумя певицами запланирован на 19 апреля.