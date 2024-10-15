Лимиты на ипотеку дали — взносы подняли: почему?

Для тех, кто пока не готов к таким серьезным шагам, есть и другие способы инвестировать в недвижимость, предлагает эксперт. Например, можно начать с небольших вложений и постепенно наращивать свой капитал, что впоследствии даст хороший старт для инвестирования.