Лимиты на ипотеку дали — взносы подняли: почему?

Posted 15 октября, 10:18
Published 15 октября, 10:18
Modified 15 октября, 10:20
Updated 15 октября, 10:20
Октябрь принес неожиданные изменения на рынке ипотечного кредитования. После перераспределения лимитов некоторые банки получили дополнительные возможности для выдачи льготных кредитов.
Но насколько хватит этих средств и как грамотно поступить в новых условиях рассказывает эксперт по недвижимости Елена Захарова.
Как сообщает ДОМ.РФ, лимиты по семейной ипотеке были выданы в размере 140,1 млрд рублей и далее перераспределены между следующими банками: Сбербанк — 93,5 млрд руб, Альфа-банк — 33,3 млрд руб, и также в другие банки: Уралсиб, Россельхозбанк, Т-банк, банк СНГБ, банк Зенит и Генбанк.
Но при этом, те же банки ужесточили выдачу. Например, ВТБ, МКБ, МТС, Альфа-Банк по семейной ипотеке подняли первоначальный взнос до 50%, Уралсиб, Севергазбанк, Металлинвестбанк и ряд других банков увеличили первоначальный взнос до 30%.
Но почему банки увеличивают первоначальный взнос по семейной ипотеке? На это есть несколько причин, считает эксперт.
Во-первых, чтобы на больший срок «растянуть» лимиты. С первоначальным взносом 30-50% меньше людей смогут взять семейную ипотеку, значит лимитов хватит на более продолжительный период.
Во-вторых, увеличивая первоначальный взнос, банки формируют более качественный портфель заемщиков. Клиенты, кто имеет возможность внести своих средств 30-50%, являются более финансово обеспеченными, а значит больше вероятности, что они выплатят ипотеку.
Елена Захарова советует действовать быстро, поскольку лимиты могут закончиться в любой момент или могут измениться критерии выдачи льготной ипотеки. Если вы давно думаете о покупке жилья, сейчас самое время принять решение.
Также стоит рассмотреть несколько банков пока есть еще те, которые выдают семейную ипотеку с первоначальным взносом 20,1%. Главное поторопиться получить одобрение на текущих условиях и купить квартиру.
«Еще будьте готовы к тому, что процесс может затянуться: из-за большого числа желающих банки могут не успевать обрабатывать все заявки оперативно. Если вы давно планировали покупку жилья, сейчас самое время действовать. Например, взять ипотеку на строящееся жилье по ставке 6% (семейная ипотека) намного выгоднее для бюджета, чем при ставке 21%.»
Для тех, кто пока не готов к таким серьезным шагам, есть и другие способы инвестировать в недвижимость, предлагает эксперт. Например, можно начать с небольших вложений и постепенно наращивать свой капитал, что впоследствии даст хороший старт для инвестирования.