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Posted 15 октября, 10:18

Published 15 октября, 10:18

Modified 15 октября, 10:20

Updated 15 октября, 10:20

Лимиты на ипотеку дали — взносы подняли: почему?

Лимиты на ипотеку дали — взносы подняли: почему?

15 октября 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
Лимиты на ипотеку дали — взносы подняли: почему?
Россияне могут успеть взять льготную ипотеку до конца года, однако некоторые банки ввели заградительные условия, подняв первоначальный взнос до 50%. Зачем это сделано рассказала Елена Захарова.

Октябрь принес неожиданные изменения на рынке ипотечного кредитования. После перераспределения лимитов некоторые банки получили дополнительные возможности для выдачи льготных кредитов.

Но насколько хватит этих средств и как грамотно поступить в новых условиях рассказывает эксперт по недвижимости Елена Захарова.

Перераспределение бюджетных средств

Как сообщает ДОМ.РФ, лимиты по семейной ипотеке были выданы в размере 140,1 млрд рублей и далее перераспределены между следующими банками: Сбербанк — 93,5 млрд руб, Альфа-банк — 33,3 млрд руб, и также в другие банки: Уралсиб, Россельхозбанк, Т-банк, банк СНГБ, банк Зенит и Генбанк.

Но при этом, те же банки ужесточили выдачу. Например, ВТБ, МКБ, МТС, Альфа-Банк по семейной ипотеке подняли первоначальный взнос до 50%, Уралсиб, Севергазбанк, Металлинвестбанк и ряд других банков увеличили первоначальный взнос до 30%.

Банки подняли первоначальный взнос по льготной ипотекеБанки подняли первоначальный взнос по льготной ипотеке
Банки подняли первоначальный взнос по льготной ипотеке. Фото: 1MI

Заградительные условия

Но почему банки увеличивают первоначальный взнос по семейной ипотеке? На это есть несколько причин, считает эксперт.

Во-первых, чтобы на больший срок «растянуть» лимиты. С первоначальным взносом 30-50% меньше людей смогут взять семейную ипотеку, значит лимитов хватит на более продолжительный период.

Во-вторых, увеличивая первоначальный взнос, банки формируют более качественный портфель заемщиков. Клиенты, кто имеет возможность внести своих средств 30-50%, являются более финансово обеспеченными, а значит больше вероятности, что они выплатят ипотеку.

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Елена Захарова советует действовать быстро, поскольку лимиты могут закончиться в любой момент или могут измениться критерии выдачи льготной ипотеки. Если вы давно думаете о покупке жилья, сейчас самое время принять решение.

Также стоит рассмотреть несколько банков пока есть еще те, которые выдают семейную ипотеку с первоначальным взносом 20,1%. Главное поторопиться получить одобрение на текущих условиях и купить квартиру.

«Еще будьте готовы к тому, что процесс может затянуться: из-за большого числа желающих банки могут не успевать обрабатывать все заявки оперативно. Если вы давно планировали покупку жилья, сейчас самое время действовать. Например, взять ипотеку на строящееся жилье по ставке 6% (семейная ипотека) намного выгоднее для бюджета, чем при ставке 21%.»

Для тех, кто пока не готов к таким серьезным шагам, есть и другие способы инвестировать в недвижимость, предлагает эксперт. Например, можно начать с небольших вложений и постепенно наращивать свой капитал, что впоследствии даст хороший старт для инвестирования.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Ипотека#Все материалы авторов#Эксперт#Семейная ипотека#2024
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