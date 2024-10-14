В какие сроки выгоднее всего делать досрочное погашение ипотеки

Posted 14 октября, 07:59
Published 14 октября, 07:59
Modified 14 октября, 08:01
Updated 14 октября, 08:01
Досрочное погашение ипотеки — это эффективный способ сократить переплаты по кредиту. Проценты начисляются на остаток задолженности, поэтому чем больше мы уменьшаем этот остаток, тем меньше процентов нам придётся выплатить.
Следовательно, чем чаще мы вносим дополнительные платежи, тем быстрее уменьшается основная сумма долга и снижается итоговая переплата.
Однако существует несколько нюансов, которые стоит учитывать для максимальной выгоды, рассказывает Юлия Маркина — ипотечный брокер агентства недвижимости «Городской риэлторский центр», г. Сочи.
Во-первых, важен выбор стратегии досрочного погашения. Наиболее выгодно сокращать срок кредита, а не ежемесячный платёж, советует эксперт. Это связано с тем, что при уменьшении срока мы платим проценты на протяжении меньшего времени, а значит, итоговая сумма переплаты по кредиту существенно сокращается.
Конечно, можно уменьшать и сумму ежемесячного платежа, но с точки зрения общей экономии этот вариант менее предпочтителен.
Вносить досрочный платеж оптимально либо в день списания основного долга, либо на следующий день, считает Юлия Маркина. В этот период дополнительная сумма направляется непосредственно на погашение основного долга, а не на проценты.
«Важно понимать, что проценты рассчитываются исходя из оставшейся суммы задолженности, и чем меньше она, тем меньше переплата. Поэтому, если у вас появляются свободные средства, лучше не ждать целый год, а вносить их как можно быстрее — именно в день списания долга или на следующий», — объясняет эксперт.
Многие банки сегодня предлагают удобные решения для досрочного погашения ипотеки через мобильные приложения. Это существенно упрощает процесс: достаточно выбрать вариант досрочного погашения, указать, хотите ли вы уменьшить срок или платёж, и внести деньги. Не нужно писать заявления или посещать отделения банка.
Более того, многие банки не устанавливают ограничений по срокам и суммам таких платежей. Это означает, что досрочные платежи можно вносить в любое время, но с точки зрения экономии процентов лучше это делать в вышеупомянутые даты.
«Также стоит помнить о возможности использования государственных субсидий для досрочного погашения. Например, если семья имеет троих детей, рождённых после 1 января 2019 года, государство предоставляет возможность получения субсидии в размере 450 000 рублей на погашение ипотечного кредита. Кроме того, можно использовать и материнский капитал, который также может быть направлен на уменьшение суммы долга», — делится Юлия Маркина.
Ранее мы рассказывали, почему эксперт не советует «покупать» у банка пониженную ставку на вторичную ипотеку.